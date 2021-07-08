Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan Berkan Karabulut, Zeynep Bastık- Tolga Akış çiftinin düğününde aşka geldi.

Yarışmaya sonradan dahil olmasına rağmen dördüncü olmayı başaran Berkan Karabulut, düğünde sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.

DÜĞÜNDE ROMANTİK ANLAR

Son günlerde Survivor All Star'a gideceği iddia edilen Berkan Karabulut sevgilisi Lale Onuk ile soluğu Zeynep Bastık'ın düğününde aldı. Birbirlerinden hiç ayrılmayan ünlü çift düğünde romantik anlar yaşadı.

Miss Turkey güzeli Lale Onuk ve Survivor Berkan Karabulut'un herkesin içinde dudak dudağa öpüşnesi sosyal medyada gündem oldu.