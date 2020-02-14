Zeynep Bastik, Bursalı hayranlarını coşturdu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zeynep Bastik, Bursalı hayranlarını coşturdu - Son Dakika Magazin

Zeynep Bastik, Bursalı hayranlarını coşturdu

6 saat önce

ŞARKICI Zeynep Bastik, sahneye çıktığı Bursa'da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeynep Bastik, Bursalı hayranlarını coşturdu, System.String[]

ŞARKICI Zeynep Bastik, sahneye çıktığı Bursa'da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılara getirdiği kendine özgü yorumuyla birlikte kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan Zeynep Bastik, dün gece Bursa'da sevenleriyle buluştu. Dinleyicilerini 'Yol' adlı şarkısıyla selamlayan şarkıcı, kendi şarkılarının yanı sıra 'Gül Beyaz Gül', 'Gözyaşlarım Anlatır' gibi şarkıları da seslendirerek beğeni topladı. Sahnede sempatik tavırlarıyla birlikte Bursalılar ile samimi diyaloglar kuran Zeynep Bastik, 'Felaket' adlı şarkıyı da dinleyicilerinin arasına gelerek sevenleriyle birlikte söyledi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Bastik'in şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Zeynep Bastik de, gördüğü ilgilen dolayı Bursalılara teşekkür etti.


Bursa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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