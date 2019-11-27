Zeynep Bastık: Cesur olmak yeterli
6 saat önce
Bastık, kendisi gibi müzikte başarılı olmak isteyen yeni yeteneklere de burada seslenmeyi ihmal etmedi: "Kendisine güvenen herkese tavsiyem cesur olmaları. YouTube gibi tüm dünyaya erişebileceğiniz bir mecra varken bir şeyler çalmak ve cesur olmak yeterli."
Bastık, kendisi gibi müzikte başarılı olmak isteyen yeni yeteneklere de burada seslenmeyi ihmal etmedi: "Kendisine güvenen herkese tavsiyem cesur olmaları. YouTube gibi tüm dünyaya erişebileceğiniz bir mecra varken bir şeyler çalmak ve cesur olmak yeterli."
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38
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