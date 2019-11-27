Son Dakika Haberleri: Zeynep Bastık: Cesur olmak yeterli
Son Dakika Magazin Zeynep Bastık: Cesur olmak yeterli - Son Dakika Magazin

Zeynep Bastık: Cesur olmak yeterli

6 saat önce

Bastık, kendisi gibi müzikte başarılı olmak isteyen yeni yeteneklere de burada seslenmeyi ihmal etmedi: "Kendisine güvenen herkese tavsiyem cesur olmaları. YouTube gibi tüm dünyaya erişebileceğiniz bir mecra varken bir şeyler çalmak ve cesur olmak yeterli."

Zeynep Bastık: Cesur olmak yeterli, System.String[]

Bastık, kendisi gibi müzikte başarılı olmak isteyen yeni yeteneklere de burada seslenmeyi ihmal etmedi: "Kendisine güvenen herkese tavsiyem cesur olmaları. YouTube gibi tüm dünyaya erişebileceğiniz bir mecra varken bir şeyler çalmak ve cesur olmak yeterli."

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:50:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeynep Bastık: Cesur olmak yeterli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]