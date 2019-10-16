Son Dakika Haberleri: Zeynep Bastık evlilik hazırlığında!
Son Dakika Magazin Zeynep Bastık evlilik hazırlığında!

Zeynep Bastık evlilik hazırlığında!

1 saat önce

Bir lansmana sevgilisi Tolga Akış ile katılan Zeynep Bastık ilk Harbiye konserine hazırlanıyor.

Bir lansmana sevgilisi Tolga Akış ile katılan Zeynep Bastık ilk Harbiye konserine hazırlanıyor.

#ZeynepBastık

Zeynep Bastık evlilik hazırlığında!

Harbiye, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06 
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