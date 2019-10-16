Zeynep Bastık evlilik hazırlığında!
1 saat önce
Bir lansmana sevgilisi Tolga Akış ile katılan Zeynep Bastık ilk Harbiye konserine hazırlanıyor.
Bir lansmana sevgilisi Tolga Akış ile katılan Zeynep Bastık ilk Harbiye konserine hazırlanıyor.
#ZeynepBastık
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:06
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