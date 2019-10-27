Zeynep Bastık, Harbiye'yi adeta Açıkhava diskosuna çevirdi

HARBİYE AÇIKHAVA'DA

ZİRVEYE AYAK BASTI!

Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü müzik serüveninde, bu sene muhteşem bir çıkış yaparak geniş bir hayran kitlesi kazanan Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da kapalı gişe bir konser vererek rengarenk bir geceye imza attı.

Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde 2,5 saat boyunca sahnede kalan

Sanatçıyı, ilk kez çıktığı Harbiye Açıkhava'da Ezgi Mola, Enis Arıkan, Murat Dalkılıç, Ezgi Eyüboğlu, Deniz Akkaya ve Burcu Esmersoy gibi dostları yalnız bırakmadı.

Konser öncesinde basın mensuplarına kısa bir röportaj veren Bastık "Çok heyecanlıyım. Daha önce Açıkhava konserleri yaptık, hatta Harbiye turnemizin son ayaklarından biri… Ama kalbim küt küt. Bir de Harbiye olduğu gerçeği tabii ki heyecanı dörde beşe katlıyor" dedi.

Gecede Züleyha Kuru tasarımı olan iki kıyafet giyen Zeynep Bastık, kendisine 'Bu gece uğur getirmesi için bir şey taktınız mı?' diye soran gazetecilere "Yüzüklerim var, bir de nişan yüzüğüm var. Daha nasıl bir uğur olabilir?' yanıtını verdi. Bastık, bir muhabirin "Bir dahaki Harbiye'ye evlilik yüzüğü olur mu?' sorusu üzerine ise 'Bir dahaki konser yarın. Bir günde evlenemeyeceğim için... Seneye muhakkak, olur' yorumunu yaptı.

Performansına 'Yol' şarkısı ile başlayan Bastık, "O kadar heyecanlıyım ki, titriyorum. Bu kadar kalabalık olduğumuz, böyle göründüğümüz içim çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca asla unutmayacağım bir gece. Ben susayım artık, gece başlasın" diye konuştu.

'Gitti Gideli', 'Gülbeyaz' 'Aman' gibi sevilen şarkıları ard arda seslendiren sanatçı, sahnenin arkasında bulunan Sezen Aksu, Onno Tunç ve Aysel Gürel fotoğraflarını gösterdikten sonra 'Kurşuni Renkler', Sen Ağlama' ve 'Git' parçalarını seslendirerek dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SESLENDİRDİ!

Zeynep Bastık, sözlerini kendisinin yazığı, müziğini ise Çağrı Telkıvıran ile birlikte besteledikleri 'Çukur' adlı şarkıyı ilk kez söyleyerek hayranlarına sürpriz yaptı. Gelen uzun alkışlar sonrasında çok mutlu olan Bastık, Muhlis Berberoğluile 'Seni Kimler Aldı'yı da söyledi. Bastık'ın hayranının 'Güneşi Gülüşüne Nasıl Sığdırdın Zeynep Abla' yazan pankartı da dikkat çekti.

İkinci bölüme turuncu takımı ve 'Sorma' şarkısı ile devam eden Bastık'ın Anıl Piyancı ile düet yaptığı 'Bırakman Doğru mu' şarkısında seyircilerin arasına girmesi coşkuyu doruğa çıkardı. Sanatçının en sevilen şarkılarından 'Her Yerde Sen'deki dans şovu da büyük alkış aldı.

Finale yakın bir teşekkür konuşması yapan Zeynep Bastık, bütün ekibine teşekkür ettikten sonra "En büyük teşekkür sevgilime. O olmasa bunların hiçbiri bu şekilde olmazdı. Bana inandığın içim teşekkür ederim Tolga Akış" dedi.

'Asla oturmak yok' diyerek herkesi dansa davet eden Zeynep Bastık, seyircilerin konser alanını terk etmemesi üzerine bis yaparak 'Bırakman Doğru Mu? Ve 'Felaket' şarkılarını yeniden seslendirdi.