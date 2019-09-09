Son Dakika Haberleri: Zeynep Bastık hayranları 13 Eylül'de Zorlu Center'da
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Zeynep Bastık hayranları 13 Eylül'de Zorlu Center'da

18 dakika önce

Son dönemde yaptığı cover çalışmalarıyla adından çokça söz ettiren şarkıcı Zeynep Bastık, 13 Eylül günü Zorlu Center Meydan Katı Park alanında sevenleriyle buluşacak.

Zeynep Bastık hayranları 13 Eylül'de Zorlu Center'da, System.String[]

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği müzisyen, kendi şarkılarını ve akustik coverları Zorlu Center misafirleri için seslendirecek. Zeynep Bastık hayranları, 13 Eylül akşamı ünlü sanatçının şarkıları ile coşacak.

Zorlu Center'ın açık havaya özel hazırladığı program Eylül sonuna kadar devam edecek. Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri'nde; konserlerden, komedi performanslarına, açık hava gösterilerinden, dans gösterilerine kadar birçok renkli etkinlik ile bu yaz da açık havanın keyfi Zorlu'da yaşanıyor.

Zorlu Center, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:05 Kaynak: Bültenler
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