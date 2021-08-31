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Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı - Son Dakika

Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı

31.08.2021 08:13
Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı.

İlk kez bir belediyenin düzenliği konserde sahne aldığını ifade enden ünlü sanatçı, birbirinden güzel şarkılarıyla Akhisarlıları büyüledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ünlü sanatçı Zeynep Bastık, repertuarındaki en sevilen şarkıları Akhisarlı dinleyicileri için seslendirdi. Akhisarlılar, tüm şarkıları tek bir ağızdan söylerken, cep telefonları ve Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Akhisarlıların enerjisine hayran kaldığını ifade eden ünlü sanatçı Bastık, Akhisar'da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek mutluluğunu dinleyicileri ile paylaştı.

"ÇOK GÜZELSİN AKHİSAR"

Son olarak sahneye çıkan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ünlü sanatçı Bastık'a çiçek takdim ederken, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise zeytin ve zeytinyağından oluşan şilti takdim etti. "En Büyük Başkan Besim Başkan" tezahüratları ile sahneden Akhisarlılara seslenen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Öncelikle enerjiniz ile Akhisar'a çok iyi geldiniz, hoş geldiniz ayağınıza sağlık Zeynep Hanım. Bu çiçeği Akhisarlı hemşehrilerimiz adına size takdim ediyorum. Çok değerli Akhisar halkı; sizler bu meydanları böyle doldurdukça bizim bu etkinliklerimiz devam edecektir. Gerçekten çok güzelsin Akhisar. Akhisar, Atatürk'ün izinde yürümeye ve tüm emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. İyi ki varsınız. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlu olsun" dedi.

Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı

Zeynep Bastık, 30 Ağustos, Akhisar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zeynep Bastık ilk kez belediye konserine Akhisar'da çıktı - Son Dakika


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