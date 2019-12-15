Zeynep Bastık: Sinema istiyorum

"Felaket" şarkısına yaptığı cover'la yıldızı parlayan Bastık, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusu üzerine şöyle dedi: "En son 'Yasak Elma'da oynadım. Oyunculuk istiyorum ama dizi istemiyorum. İnternet mini dizisi ya da sanat filmi olabilir."