Zeynep Bastık: Sinema istiyorum - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zeynep Bastık: Sinema istiyorum - Son Dakika Magazin

Zeynep Bastık: Sinema istiyorum

6 saat önce

"Felaket" şarkısına yaptığı cover'la yıldızı parlayan Bastık, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusu üzerine şöyle dedi: "En son 'Yasak Elma'da oynadım. Oyunculuk istiyorum ama dizi istemiyorum.

Zeynep Bastık: Sinema istiyorum, System.String[]

"Felaket" şarkısına yaptığı cover'la yıldızı parlayan Bastık, oyunculuğa devam edip etmeyeceği sorusu üzerine şöyle dedi: "En son 'Yasak Elma'da oynadım. Oyunculuk istiyorum ama dizi istemiyorum. İnternet mini dizisi ya da sanat filmi olabilir."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı
Beren Saat'le aşk yaşadığı iddia edilen DJ Maga sarışın güzelle dudak dudağa yakalandı Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı Bakanlık'tan ödül alan Aleyna Tilki anlattıklarıyla hayrete düşürdü: Çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
17:25 Beren Saat'le aşk yaşadığı iddia edilen DJ Maga sarışın güzelle dudak dudağa yakalandı - Son Dakika Magazin
16:35 Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı - Son Dakika Magazin
15:03 Bakanlık'tan ödül alan Aleyna Tilki anlattıklarıyla hayrete düşürdü: Çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum - Son Dakika Magazin
13:20 7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor? - Son Dakika Magazin
12:30 Mahsun Kırmızıgül 14 yıl sonra ilk kez şarkı söyledi - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:17:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeynep Bastık: Sinema istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]