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Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli - Son Dakika

Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli

24.06.2021 09:32

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır beraberlik yaşadığı menajerliğini de yapan Tolga Akış'la dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl düğünlerini erteleyen çiftin, 7 Temmuz'da Çeşme'de nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Üç yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Tolga Akış'la evlilik planı yapan Zeynep Bastık'ın nikah tarihi belli oldu. Geçen yılın haziran ayında evlenmeyi planlayan, ancak pandemi nedeniyle düğünü erteleyen çift, 1 yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak.

DÜĞÜN 7 TEMMUZ'DA

Çift, Magazin D'nin haberine, 7 Temmuz'da Çeşme'deki The Stay Warehouse Otel'de yapılacak düğünle dünyaevine girecek.

Zeynep Bastık, Tolga Akış'la evleniyor! Düğün tarihi bile belli

İKİNCİ KEZ ''EVET'' DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısından ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Akış'ın sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.

Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli

Zeynep Bastık, Tolga Akış, Evlilik, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli - Son Dakika Magazin


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