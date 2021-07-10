Zeynep Bastık, yakın arkadaşı Berkay Şahin'i düğüne davet etmedi

Şarkılarıyla kısa sürede ünlenen Zeynep Bastık, geçtiğimiz çarşamba akşamı 3 yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile nikah masasına oturdu. Alaçatı'da bir düğün yapan çiftin törenine ünlü akını oldu ancak bir kişinin yokluğu dikkat çekti. Bastık, bir dönem yakın arkadaş olduğu meslektaşı Berkay Şahin'i düğününe çağırmadı.

BERKAY, DAMATTAN VETO YEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, desteğini esirgemediği Zeynep Bastık tarafından düğüne davet edilmeyen Berkay Şahin ise yakın çevresine "Düğüne davet edilmediğimiz için gitmedik" diye yakındı. Düğünden günler sonra Berkay'ın Bastık'ın eşi Tolga Akış'tan veto yediği için düğüne davet edilmediği ortaya çıktı.

"O ADAMI İSTEMİYORUM"

Akış'ın aralarında geçen bir olay nedeniyle "O adamı düğünümde istemiyorum" diyerek Berkay'ın düğüne katılmasını istemediği öğrenildi.