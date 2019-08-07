Zeynep Beşerler ve Ümit Erdim başrolde!
1 saat önce
Televizyon ve sinema kariyerine uzun bir ara veren, zamanının çoğunu eşi ve çocuğu ile geçiren Zeynep Beşerler beyaz perdeye romantik komedi ile dönüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
Yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, senaryosunu Yıldız Ertan'ın yazdığı filmde Zeynep Beşerler'e son zamanlarda verdiği kilolalar ve kızı ile olan videoları ile adından söz ettiren Ümir Erdim eşlik ediyor.
Son zamanlarda çok tartışılan nafaka konusunun işlendiği filmde Zeynep Beşerler ve Ümit Erdim'e; Kerem Poyraz, Tanser Yılmaztürk, İrfan Kangi, Duygu Şen, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler eşlik ediyor.
İşte setten bazı kareler;
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