Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi

Önceki gün Atiler Restoran'da basın toplantısı düzenleyen oyuncu, filmdeki karakteri Feride'yi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'ya benzetti:



"Feride ve Frida'nın ortak yönü, kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım ve benimle 'martı kaş', 'kartal kaş' diye dalga geçerlerdi. Bir gün ağlarken annem 'Bak Frida da tek kaşlı' demişti ve bu bana kendimi o an çok iyi hissettirmişti. Feride güzellik tabularını yıkacak bir karakter." Kadrosunda Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik ve Osman Akça'nın da yer aldığı komedi filmi, 24 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.