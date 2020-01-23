Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi - Son Dakika Magazin

Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi

6 saat önce

Önceki gün Atiler Restoran'da basın toplantısı düzenleyen oyuncu, filmdeki karakteri Feride'yi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'ya benzetti: "Feride ve Frida'nın ortak yönü, kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım ve benimle 'martı kaş', 'kartal kaş' diye dalga geçerlerdi.

Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi, System.String[]

Önceki gün Atiler Restoran'da basın toplantısı düzenleyen oyuncu, filmdeki karakteri Feride'yi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'ya benzetti:


"Feride ve Frida'nın ortak yönü, kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım ve benimle 'martı kaş', 'kartal kaş' diye dalga geçerlerdi. Bir gün ağlarken annem 'Bak Frida da tek kaşlı' demişti ve bu bana kendimi o an çok iyi hissettirmişti. Feride güzellik tabularını yıkacak bir karakter." Kadrosunda Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik ve Osman Akça'nın da yer aldığı komedi filmi, 24 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Frida Kahlo, Ressam, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı, 12 yaşındaki kızının tacizine sessiz kalan kadını yayından kovdu
Canlı yayında sevgilisiyle konuşması ifşa olan Ebru Polat şaşkınlığa uğradı Erkek takipçisinin cinsel ilişki mesajını ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı Karısı başka bir adama kaçan Recep Özsoy, Esra Erol'un programında gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 15:45:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]