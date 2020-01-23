Zeynep Çamcı: Bana 'Martı kaş' derlerdi
6 saat önce
Önceki gün Atiler Restoran'da basın toplantısı düzenleyen oyuncu, filmdeki karakteri Feride'yi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'ya benzetti: "Feride ve Frida'nın ortak yönü, kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım ve benimle 'martı kaş', 'kartal kaş' diye dalga geçerlerdi.
Önceki gün Atiler Restoran'da basın toplantısı düzenleyen oyuncu, filmdeki karakteri Feride'yi Meksikalı ünlü ressam Frida Kahlo'ya benzetti:
"Feride ve Frida'nın ortak yönü, kaşları. Küçükken ben de tek kaşlıydım ve benimle 'martı kaş', 'kartal kaş' diye dalga geçerlerdi. Bir gün ağlarken annem 'Bak Frida da tek kaşlı' demişti ve bu bana kendimi o an çok iyi hissettirmişti. Feride güzellik tabularını yıkacak bir karakter." Kadrosunda Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik ve Osman Akça'nın da yer aldığı komedi filmi, 24 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:04
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