Son Dakika Haberleri: Zeynep Çamcı "Feride" ile geliyor
Son Dakika Güncel Zeynep Çamcı 'Feride' ile geliyor

Zeynep Çamcı "Feride" ile geliyor

1 saat önce

İçinde bulunduğu başarılı projelerde adından sıkça söz ettiren Zeynep Çamcı, yeni karakteri "Feride"nin senaryosunu da kaleme aldı.

Zeynep Çamcı

Yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatan filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

Gücünü sevgiden alan kahramanların hikayesini anlatan "Feride" yılın en komik ve en duygusal filmi olmaya şimdiden aday.

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Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:52 Kaynak: Bültenler
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