Son Dakika Haberleri: Zeynep Casalini 49 yaşında anneanne oluyor
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Zeynep Casalini 49 yaşında anneanne oluyor

6 saat önce

Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.

Zeynep Casalini 49 yaşında anneanne oluyor, System.String[]

Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:23 
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