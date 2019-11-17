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Zeynep Casalini 49 yaşında anneanne oluyor
6 saat önce
Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.
Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:23
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