Zeynep Casalini Kumyakalı kadınlarla mutfakta

Şarkıcı Zeynep Casalini, 1. Mudanya Kitap Festivali'nde köylü kadınlarla bir araya geldi. Zeynep Casalini sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaşırken, birlikte yapılan sağlıklı yemekler, birlikte yenildi.



Mudanya Belediyesi ve YAYKOOP iş birliğiyle 65 yayınevi ve yazarı okurlarıyla buluşturan 1. Kitap Fuarı kapsamında köylerde sürdürülen atölye çalışmalarının yeni durağı Kumyaka oldu. Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği'nde kadınlarla buluşan şarkıcı Zeynep Casalini, sağlıklı beslenme üzerine tecrübelerini paylaştı. Baklagiller ve yeşilliklerden oluşan İran yemeği ve zerdeçallı pilav yapan Casalini'ye, Kumyakalı kadınlar da eşlik etti. Zeynep Casalini, sebzelerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini belirtirken, un ve şekerden uzak durulmasının insan sağlığı açısından önemine işaret etti. Hayvani gıda kullanılmayan vegan tarzı beslenme tavsiyesinde de bulunan Casalini, "Ayrıca zeytin yağını yemeğe mutlaka piştikten sonra ekliyorum. Zeytin yağının çiğ olması gıda değerinin düşmemesi açısından çok önemlidir. Ne kadar iyi şeylerle beslenirsek, o kadar iyi yaşarız" ifadelerini kullandı.



Mutfağını ünlü şarkıcıya açan Siği - Kumyaka Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Arife Korkmaz ise Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a teşekkür etti.



Mudanya'da şiir ve müzik akşamı



Fuarın dördüncü gününde sahne alan şair Ataol Behramoğlu ile müzisyen Haluk Çetin, denliyicilere şiir ve şarkılarla dolu keyifli bir akşam yaşattı. Mudanya'nın kalbi Mütareke Meydanı'nda yazarlarla Bursalı okurları buluşturan 1. Mudanya Kitap Fuarı'nda söyleşiler de yüzlerce Bursalıyı bir araya getirdi.



"Türkiye Panoraması: Ekonomik Kriz, Siyaset ve Adalet" oturumunda, Yazarlar Mustafa Sönmez ve Aslı Aydın ile CHP Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner, gazeteci Mehmet Ali Güller, yazarlar Özlem Özdemir ve Barış Doster "97. Yılında Zafer Bayramı: Milli Mücadelenin Karakteri" söyleşisi ve imza gününde okurlarıyla buluştu. - BURSA