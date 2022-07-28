İstanbul'un Halk Ekmek Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı - Son Dakika
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İstanbul'un Halk Ekmek Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı

28.07.2022 13:49
İstanbul'un Halk Ekmek Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı

Zeynep ÇermenİSTANBUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- İstanbul'da, makinelerin hamur yoğurup taşıma bandında ekmek şekline dönüştürdüğü ve bu ekmeklerin fırınlarda pişirildiği büyük bir ekmek fabrikasında üretim tam gaz devam ediyor.

Zeynep Çermen

İSTANBUL, 28 Temmuz (Xinhua) -- İstanbul'da, makinelerin hamur yoğurup taşıma bandında ekmek şekline dönüştürdüğü ve bu ekmeklerin fırınlarda pişirildiği büyük bir ekmek fabrikasında üretim tam gaz devam ediyor. Sultangazi'de bulunan İstanbul Halk Ekmek (İHE) Cebeci fabrikasında vardiya amiri Harun Çelebi bir yandan dev bir fırında bulunan ekmeklerin pişme derecesini kontrol ederken Xinhua'ya, "kentte şu anda artan ekmek fiyatları yüzünden halk ekmeğe talepte büyük artış var" diyor

İstanbul'un <a class='keyword-sd' href='/halk-ekmek/' title='Halk Ekmek'>Halk Ekmek</a> Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı

İstanbul'da bir ekmek fabrikasında ekmek üretim süreci, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek 1978'deki kuruluşundan bu yana normal ekmek ve unlu mamuller üretip ucuz fiyatla halka satıyor. İHE, İstanbulluların artan ucuz ekmek talebini karşılamak için geçtiğimiz günlerde bir dizi önlemi devreye sokarken üç fabrikasının üretim hattının etkinliğini artırdı ve artan taleple başa çıkabilmek için yeni bir fabrika açtı. İHE bu gayretlerin sonucunda günlük normal ekmek üretim kapasitesini 1,5 milyondan 1,8 milyona çıkarmayı başardı. 3.000'den çok satış noktasında ürünleri satılan kurum halen İstanbul'un ekmek ihtiyacının yüzde 12'sini karşılıyor.

İstanbul'un Halk Ekmek Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan İHE Cebeci fabrikasında vardiya amiri olan Harun Çelebi, üretim sürecini denetliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

İstanbul'da özel fırınlarda üretilen 210 gramlık normal ekmeğin satış fiyatı Temmuz başında 3 liradan 4 liraya yükseldi. Bu, Kasım 2021'den bu yana ekmek fiyatlarına gelen üçüncü zamdı. İHE halen 250 gramlık ekmeği 2 liradan satıyor. İHE'nin normal ekmeğinin satış fiyatı Şubat'ta 1,25 liraydı. İHE Genel Müdürü Okan Gedik, geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya verdiği yazılı röportajda 16 milyonun üzerinde nüfusa sahip İstanbul'da ekmek fiyatlarında yaşanan son artışlar yüzünden halk ekmeğe talebin ciddi ölçüde arttığını söyledi. Gedik, "Artan enerji giderleri, emtia fiyatları, işgücü maliyetleri ve döviz kuru etkilerinin bir sonucu olarak ülkemizde her alanda ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya bulunuyoruz" dedi. Devam eden kriz nedeniyle Ukrayna'dan yapılan hububat ihracatında yaşanan sıkıntılara atıfta bulunan Gedik, "Dünya hububat üretimi açısından çok önemli olan bölgedeki jeopolitik riskler durumu daha da riskli hale getirdi" dedi. Gedik, "Özellikle tarımsal girdi maliyetleri tüm zamanların üzerinde bir artış gösterdi" dedi. Gedik'e göre İHE, bu fiyat artışlarından kaçınmak için tedarikçileriyle mümkün olduğunca uzun vadeli, maliyet sabitleyici sözleşmeler yapmaya çalışıyor.

İstanbul'un Halk Ekmek Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı

İstanbul'da bir ekmek fabrikasında taşıma bandında fırına girmeyi bekleyen ekmekler, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Gedik, "Bunlara ilave olarak İstanbul ilinde buğday ekimini teşvik etmek amacıyla çiftçilerimizden doğrudan satın alma programı başlattık" dedi. İHE ayrıca tasarruf fırsatları yaratmak için iç süreçlere ve etkinlik çalışmalarına da odaklanıyor. Türkiye'de Haziran ayı itibarıyla yüzde 78,62'ye yükselen yıllık enflasyon oranı insanların geçimine büyük bir yük bindiriyor. Türk lirası ABD dolarına karşı 2021'de yüzde 45 değer kaybettikten sonra bu yıl da şu ana kadar yüzde 25 geriledi. Ekmek, ülkede yaşayan dar gelirliler için en önemli gıda kalemi haline geldi. İnsanlar ucuz ekmek almak için İHE büfelerinin önünde sıklıkla uzun kuyruklar oluşturuyor.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İstanbul'un Halk Ekmek Fabrikaları Ucuz Gıda Talebini Karşılamak İçin Üretimlerini Artırdı - Son Dakika
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