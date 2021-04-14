Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bulut, Fenerbahçe'de yardımcılığını yapan Volkan Demirel'le birlikte Acarkent'te kasap dükkanı açtı. "Bir Kasap" ismiyle hizmet veren dükkanın restoran bölümü yok.

Ancak et tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak ürünler mevcut. Özellikle Amerikan usulü "T'bone steak"ler hazırlayan dükkanın şimdiden hatırı sayılır bir müşteri kitlesi oluşmuş durumda... bu arada Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'de sosyal medya hesaplarından destek amaçlı paylaşımlar yaptı.