Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 2 çocuk annesi Zeynep Demirel, sinema ve televizyon üzerinde aldığı eğitimi hayata geçirmeye karar verdi. 2009 yılında Belçika güzeli seçilen Demirel, TRT 1'in samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosuyla sekiz sezondur ekranlara gelen sevilen dizisi Seksenler'de rol alacak.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİNE ADIM ATTI

Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Demirel, İlk oyunculuk deneyimini Seksenler dizisinde yapacak. Oynayacağı karaktere çok sıkı bir şekilde hazırlanan Zeynep Demirel, Seksenler'i yakından takip ettiğini ve TRT 1 ekranlarında üstat oyuncularla birlikte kamera karşısına geçeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

SEKSENLER YENİLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEK

Dizinin senarist ve yapımcısı Birol GÜVEN ise Zeynep Demirel'in oynayacağı rol hakkında bilgi vermezken Seksenler'in yenilenerek yoluna devam edeceğini, Zeynep'in ve diziye yeni katılacak olan yeni oyuncu arkadaşların diziye çok şeyler katacağını ekledi.

Sevilen dizinin yaz sezonu hazırlıkları devam ederken, Zeynep Demirel'in dizide oynayacağı rolü merakla bekleniyor.

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Demirel, 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Belçika'da 2009 yılında katıldığı Miss Universal yarışmasında 15. olan Zeynep Demirel, mankenliğin yanı sıra kısa süreli oyunculuk da yaptı. 2010 yılında Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel'in bu evliliğinden Yade ve Yeda isimlerinde iki çocukları var. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demirel'in 500 binden fazla takipçisi var.