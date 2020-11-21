Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı - Son Dakika

Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı

21.11.2020 23:02
Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı, System.String[]

Ünlü iş kadını Zeynep Dereli, bir gazetenin arkadaşlarıyla yediği yemekte çekilen fotoğrafını keserek asılsız iddialarda bulunması üzerine yaptığı açıklamada "Bir kadını aslı astarı olmayan haberlerle karalamanın hiç kimsenin haddi olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Sabah gazetesi magazin yazarlarından Bülent Cankurt, ünlü iş kadını Zeynep Dereli'nin arkadaşlarıyla yediği yemekte çekilen fotoğrafını keserek asılsız iddialarda bulunmasına olayın mağdurundan yanıt geldi. İddialara sert tepki gösteren Dereli, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

"Son dönemde siyaset sahnesinde yer alan başta Sayın Esra Albayrak, Sayın Meral Akşener ve Sayın Başak Demirtaş ve şimdi de ben olmak üzere kadınlara karşı yapılan iftira dolu ve cinsiyetçi saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadına karşı yapılan bu saldırılara tüm kadınlar ve hakkı, hukuku, adaleti savunan tüm erkekler birlikte karşı durmalıyız. Bu konuda tek ses ve tek yürek olmadığımız sürece tüm kadınlar ve tüm kız çocuklarımız bu iftiraların, bu saldırıların mağduru olmaya devam edecektir." diyen Dereli, Sabah gazetesi magazin yazarlarından Bülent Cankurt'un cuma günü kaleme aldığı yazı ile paylaştığı fotoğrafın gerçekleri kasten çarpıttığının altını çizdi.

Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı

FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİNİ PAYLAŞIP YALANLADI

Haberde servis edilen fotoğrafın kasıtlı olarak kesildiğini belirten Dereli, fotoğrafın orijinal halini de paylaşarak kendisine iftira atıldığını söyledi. Haberin kasıtlı bir şekilde yapıldığını aktaran Dereli şunları söyledi:

"Sabah gazetesinde yayınlanan haber ile bir kez daha görüyoruz ki kadınlara atılan iftiralar, yapılan cinsiyetçi saldırılar hakkında ülkemizi yönetenler net bir tutum almadığı sürece ülkemizin her kesiminden, her kadın bu tehlike ile karşı karşıyadır. Anılan gazetede magazin haberleri yazan Bülent Cankurt, çocuklarım ve arkadaşlarımla çıktığım yemekte benden habersiz çekilen bir fotoğrafı da göstererek arkadaşlarımdan biri ile ilişkim olduğunu iddia etmekle kalmamış, aynı zamanda aynı evde yaşadığımızı da öne sürmüştür. Bu asılsız ve mesnetsiz iddialar ile bir kadını karalamak hiç kimsenin haddi değildir."

Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı

"BU KADINA KARŞI ŞİDDETTİR"

"Fotoğrafın masanın tamamı yerine bir kısmını keserek yer aldığı haber kasıtlı bir saldırıyı içermektedir. Haberde yer alan fotoğrafta yansıtıldığı gibi baş başa yenilen bir yemek değil uzun yıllardır arkadaş olan insanların bir araya geldiği bir yemektir. Çarpıtma ile yapılan bu haber ve benzerleri ne yazık ki ilk değil... Bundan sonra da benim hakkımda veya başka kadınlar hakkında olmayacağının bir garantisi yok. Ama önemli olan hep birlikte bu iftiralara, bu cinsiyetçi saldırılara yani kadına karşı şiddetin tüm unsurlarına dur demektir" diyen Dereli, fotoğrafların veya görüntülerin montajlanması, kesilmesi ile herkes yalanların söylenebileceğine ve iftiraların atılabileceğine dikkat çekti."

"YAKIN ÇEVREM İKİ KIZIMLA YAŞADIĞIMI BİLMEKTEDİR"

"Öte yandan aynı evde yaşadığımız iddiaları da tamamen asılsızdır. Benim evimin kapıları son dönemde beni siyasi kimliğim dolayısıyla ziyarete gelen birçok gence, öğrenciye, basın mensubuna açıktır. Yakın çevrem de evde iki kızımla yaşadığımı bilmektedir. Bunun aksini iddia etmek ise tamamen art niyetlidir. Tamamen gerçek dışı olan bu haberde tek doğru olan husus yukarıda da ifade ettiğim üzere uzun yıllardır pek çok kez aynı masaya oturmuş arkadaşlarım ile yemek yediğimizdir."

"KADIN KİMLİĞİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

" Siyaset, iş, sanat gibi alanlarda çalışmaları ile öne çıkan kadınlara son dönemlerde giderek artan cinsiyetçi saldırılara bir dur demenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bunlar kişilik haklarına doğrudan saldırı olmanın ötesinde kadın kimliğine de yapılmış bir saldırıdır. Hiç kimsenin hiç bir kadına böyle mesnetsiz, haksız ve hukuksuz saldırıda bulunmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Ben bu yayınla ilgili hukuki yollara başvuracağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı
Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı

Bülent Cankurt, Siyaset, Dereli, Sabah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Rıdvan Dilmen'den iddialı Fenerbahçe yorumu: Daha reklamlardayız, film ikinci yarı başlayacak Domuz bağı cinayetinde dayı-yeğen, yaşlı kadını 600 TL ve 1 çuval fındık için öldürmüş "İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Polonyalı güzel ülkesine getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı çete lideri Polonyalı güzel ülkesine getirildi         
20:30
Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı         
18:52
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir         
14:09
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 23:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei