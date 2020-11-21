Ünlü iş kadını Zeynep Dereli'den kadınlara yapılan cinsiyetçi saldırılara karşı birlik çağrısı

Sabah gazetesi magazin yazarlarından Bülent Cankurt, ünlü iş kadını Zeynep Dereli'nin arkadaşlarıyla yediği yemekte çekilen fotoğrafını keserek asılsız iddialarda bulunmasına olayın mağdurundan yanıt geldi. İddialara sert tepki gösteren Dereli, hukuki yollara başvuracağını belirtti.

"Son dönemde siyaset sahnesinde yer alan başta Sayın Esra Albayrak, Sayın Meral Akşener ve Sayın Başak Demirtaş ve şimdi de ben olmak üzere kadınlara karşı yapılan iftira dolu ve cinsiyetçi saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Kadına karşı yapılan bu saldırılara tüm kadınlar ve hakkı, hukuku, adaleti savunan tüm erkekler birlikte karşı durmalıyız. Bu konuda tek ses ve tek yürek olmadığımız sürece tüm kadınlar ve tüm kız çocuklarımız bu iftiraların, bu saldırıların mağduru olmaya devam edecektir." diyen Dereli, Sabah gazetesi magazin yazarlarından Bülent Cankurt'un cuma günü kaleme aldığı yazı ile paylaştığı fotoğrafın gerçekleri kasten çarpıttığının altını çizdi.

FOTOĞRAFIN ORİJİNAL HALİNİ PAYLAŞIP YALANLADI

Haberde servis edilen fotoğrafın kasıtlı olarak kesildiğini belirten Dereli, fotoğrafın orijinal halini de paylaşarak kendisine iftira atıldığını söyledi. Haberin kasıtlı bir şekilde yapıldığını aktaran Dereli şunları söyledi:

"Sabah gazetesinde yayınlanan haber ile bir kez daha görüyoruz ki kadınlara atılan iftiralar, yapılan cinsiyetçi saldırılar hakkında ülkemizi yönetenler net bir tutum almadığı sürece ülkemizin her kesiminden, her kadın bu tehlike ile karşı karşıyadır. Anılan gazetede magazin haberleri yazan Bülent Cankurt, çocuklarım ve arkadaşlarımla çıktığım yemekte benden habersiz çekilen bir fotoğrafı da göstererek arkadaşlarımdan biri ile ilişkim olduğunu iddia etmekle kalmamış, aynı zamanda aynı evde yaşadığımızı da öne sürmüştür. Bu asılsız ve mesnetsiz iddialar ile bir kadını karalamak hiç kimsenin haddi değildir."

"BU KADINA KARŞI ŞİDDETTİR"

"Fotoğrafın masanın tamamı yerine bir kısmını keserek yer aldığı haber kasıtlı bir saldırıyı içermektedir. Haberde yer alan fotoğrafta yansıtıldığı gibi baş başa yenilen bir yemek değil uzun yıllardır arkadaş olan insanların bir araya geldiği bir yemektir. Çarpıtma ile yapılan bu haber ve benzerleri ne yazık ki ilk değil... Bundan sonra da benim hakkımda veya başka kadınlar hakkında olmayacağının bir garantisi yok. Ama önemli olan hep birlikte bu iftiralara, bu cinsiyetçi saldırılara yani kadına karşı şiddetin tüm unsurlarına dur demektir" diyen Dereli, fotoğrafların veya görüntülerin montajlanması, kesilmesi ile herkes yalanların söylenebileceğine ve iftiraların atılabileceğine dikkat çekti."

"YAKIN ÇEVREM İKİ KIZIMLA YAŞADIĞIMI BİLMEKTEDİR"

"Öte yandan aynı evde yaşadığımız iddiaları da tamamen asılsızdır. Benim evimin kapıları son dönemde beni siyasi kimliğim dolayısıyla ziyarete gelen birçok gence, öğrenciye, basın mensubuna açıktır. Yakın çevrem de evde iki kızımla yaşadığımı bilmektedir. Bunun aksini iddia etmek ise tamamen art niyetlidir. Tamamen gerçek dışı olan bu haberde tek doğru olan husus yukarıda da ifade ettiğim üzere uzun yıllardır pek çok kez aynı masaya oturmuş arkadaşlarım ile yemek yediğimizdir."

"KADIN KİMLİĞİNE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

" Siyaset, iş, sanat gibi alanlarda çalışmaları ile öne çıkan kadınlara son dönemlerde giderek artan cinsiyetçi saldırılara bir dur demenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bunlar kişilik haklarına doğrudan saldırı olmanın ötesinde kadın kimliğine de yapılmış bir saldırıdır. Hiç kimsenin hiç bir kadına böyle mesnetsiz, haksız ve hukuksuz saldırıda bulunmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Ben bu yayınla ilgili hukuki yollara başvuracağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum."