Zeynep Erkunt Armağan: "Kadın Gücü İçermeyen Sanayi Eksik Kalmıştır"

Dünyada traktör üreten ilk kadın unvanını taşıyan Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, Fortune Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırmada bu yıl da "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" arasında yer aldı.

Dünyada traktör üreten ilk kadın unvanını taşıyan Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, Fortune Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırmada bu yıl da "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" arasında yer aldı. Zeynep Erkunt Armağan, "Kadın gücü içermeyen sanayi eksik kalmıştır. Sanayici kadınların hızla çoğalmasını ve ülkemizin nüfus dağılımının iş hayatına da yansımasını diliyorum" diye konuştu.



Erkunt Traktör Kurucusu Zeynep Erkunt Armağan, şirketinin büyüklüğü ve global ekonomideki önemi, kurumun performansı, yönetimin kariyer çizgisinde nasıl ilerlediği ve sosyo-kültürel kalkınmaya etkileri gibi önemli kriterleri aşarak Fortune listesine girdi. Zeynep Erkunt Armağan, Fortune Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırmada bu yıl da "Türkiye'nin En Güçlü 50 İş Kadını" arasında yer almayı başardı.



Amerika'da düzenlenen, "Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın CEO" araştırmasında da 3'üncü kez listeye giren tek Türk sanayici unvanına sahip Zeynep Erkunt Armağan, 37 yıllık sanayi yolculuğunda makine ve otomotiv sektörünün gelişmesi için çalıştığını ifade etti.



Armağan, "Kadın gücü içermeyen sanayi eksik kalmıştır. Ülkemizdeki kadın ve erkek nüfusu neredeyse eşitken, iş hayatındaki görüntünün erkek nüfus ağırlıklı olması mı, yoksa makine sektörü gibi tüm üretim dallarının kalbi olan bir sektörde toplam nüfusun ancak yüzde 10'unun kadın olması mı daha düşündürücü bilemiyorum. Bu verileri çok iyi analiz etmeliyiz. Başka bir deyişle toplumun en iyi yarısını içermeyen iş hayatı ne kadar hızlı ilerleyebilir iyi düşünmek ve ülkenin gelişimi için kadınları hızla iş hayatına dahil etmek gerekli. Kadınlarımızın son derece akıllı olduğunu, analitik düşünebildiğini, çıktıkları yolda sabırla, sebatla muhakkak başarıya ulaşabildiklerini 37 yıldır görüyorum ve örnek teşkil etmeye çalışıyorum" dedi.



Yıllardır kalkınmanın anahtarının sanayiden geçtiğini söylediğini ve bunun gereklerini yerine getirmeye çalıştığına dikkat çeken Erkunt Armağan, şöyle devam etti:



"Bu gerekliliğin içine kadın istihdamı da dahil. Bir kadın olarak makine sektöründe ulaşabildiğim tüm başarıyı ailemden aldığım güce ve sektör ayırt etmeden hissettiğim çalışma aşkına olduğu kadar, zaman zaman sektörde kendimi yalnız hissetmeme rağmen geri adım atmadan çabalamama borçlu olduğumu da biliyorum. Sanayici kadınların hızla çoğalmasını ve ülkemizin nüfus dağılımının iş hayatına da yansımasını diliyorum" ifadesini kullandı. - İZMİR

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