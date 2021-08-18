Zeynep Gül Ene, TBF'deki görevinden ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörü Zeynep Gül Ene, görevinden ayrıldı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "TBF'de 2018 yılından itibaren sürdürdüğü Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevinden ayrılan Zeynep Gül Ene'ye teşekkür ederiz." denildi.

Zeynep Gül Ene'nin kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, "2017-2018 yıllarında A Kadın Milli Takım Menajerliği görevini üstlenen Zeynep Gül Ene, 2018 yılından itibaren ise TBF Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevini sürdürüyordu. Türk basketboluna hem oyuncu hem antrenör hem de yönetici olarak değerli katkılarda bulunan Zeynep Gül Ene'ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.