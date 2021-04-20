Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis (Tekrar) - Son Dakika

Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis (Tekrar)

20.04.2021 17:30
Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis (Tekrar), System.String[]

MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygulanarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, iyi hal indirimi uygulanarak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen yıl 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kemaloğlu, iddiaya göre Şenpınar'ı dövdü. Kemaloğlu, ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını genç kızın göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımını yaptığı belirlendi.UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRIP, GERİ ÇEKMİŞZeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra şikayetini geri çektiği belirlendi. 14 suçtan kaydı bulunan boksör Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET' İSTEMİYLE DAVA AÇILDISelim Ahmet Kemaloğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.SAVCI: SIRF ÖLDÜRMÜŞ OLMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞSavcı, 1 hafta önce verdiği mütalaasında suçun 'Canavara hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' eylemine uyması nedeniyle Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, sanığın, hiçbir somut neden, öldürülenden kaynaklı hiçbir haksız eylem bulunmaksızın 37 bıçak darbesi ile Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğünün sabit olduğuna dikkat çekilip, "Sanık, içgüdüsel tatmin amacı ile öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesi ile saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür" ifadelerini kullandı.KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜMuğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu SEGBİS ile katıldı. Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin ve Burak Erbay da duruşmayı izledi. Duruşmada savcı, mütalaasında değişiklik olmadığını söyledi.SANIĞIN SON SÖZÜ: ZEYNEP'İN TELEFON KAYITLARI İNCELENSİN Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Kemaloğlu, "İki ihtimal olduğunu söylemiştim. 1'incisi benim hastalığım ihtimali, 2'ncisi yönlendirilmiş olmam nedeniyle psikolojimin bozularak bu elim olaya sürüklenmem. Sizden daha önce de talep etmiştim. Zeynep'in telefon kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi.İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDIMahkeme heyeti, duruşmaya verilen 5 dakika aranın ardından kararını açıkladı. Kemaloğlu, iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.ANNE: BAYRAM GELİYOR BEN BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM

Duruşma çıkışı gözyaşlarına hakim olamayan anne Aruz Şenpınar, "Avukatlarımla hakkımı aramaya devam edeceğim. Benim kızımı bayram günü katletti. Zeynep'i bunun için doğurup okutmadım. Kadınların ne suçu var ki katlediliyorlar. Zeynep'in kanı yerde kalmasın. Bayram geliyor ben bu acıya nasıl dayanacağım" dedi.


Ağırlaştırılmış Müebbet, Savcı, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre 'iyi hal' indirimi ile müebbet hapis (Tekrar) - Son Dakika


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