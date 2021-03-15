MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika

MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı

15.03.2021 16:21

Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktıMUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda,...

Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığı bildirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs günü, erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövdü. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağını vücudunun 37 yerine sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından İki cana kıydınız, gözünüz aydın paylaşımını yaptığı belirlendi.

Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra şikayetini geri çektiği saptandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Selim Ahmet Kemaloğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kemaloğlu hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'CEZAİ SORUMLULUĞA SAHİP'

Kemaloğlu, davanın ikinci duruşması öncesinde 'akıl sağlığı raporu' için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kemaloğlu'nun geçen 11 Ocak'taki muayenesinde suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun ifade edildiği değerlendirme raporunda, Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmamıştır. Adli dosya tetkikinde sanığın mezkür suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmamıştır. Bu duruma göre Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur denildi.

Kemaloğu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde görülecek üçüncü duruşmayla devam edilecek.

MUĞLA BARO BAŞKANI UZUN'DAN RAPOR AÇIKLAMASI

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren ardından da aynı bıçakla kendisini yaralayan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor ile ilgili yaptığı açıklamada; Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan bir yarası haline geldi dedi.

Muğla Barosu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Uzun, Ülkemizin kanayan bir yarası haline gelen ve el birliğiyle çözülmesi gereken temel sorunlardan birisi kadın cinayetleridir. Küslerin barıştığı, bayramın birince gününde (Ramazan Bayramı) öğrenim için ilimizde bulunan Zeynep Şenpınar, boksör sevgilisi tarafından hunharca öldürüldü. Bu vahşetin, yargılanmasının yapıldığı Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık savunmasında olay anına ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığı, kendisinin ruhsal problemlerinin olduğunu iddia etti. Bununla ilgili incelemeyi yürüten İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, sanığın geçmiş tıbbi kayıtlarını da inceleyerek, ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığını araştırdı. Yapılan detaylı inceleme sonucunda sanığın, cezai ehliyetinin tam olduğu, cinayeti işlediği esnada akıl ya da zeka geriliğine rastlanmadığına karar verildi. Bu durum mahkemeye bildirildi ifadelerini kullandı.

MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı
MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı
MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı
MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı
MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı
MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı

Adli Tıp, İstanbul, Muğla, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü         
17:16
Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek Radamel Falcao'nun hedefi 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek         
17:08
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı         
16:38
4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri 4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş         
16:20
Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü         
16:08
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 17:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Zeynep'i öldüren boksörün, cezai ehliyeti tam çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei