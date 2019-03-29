Son Dakika Haberleri: Zeynep'in Katil Zanlısı Teyzesinin Oğlu Gözaltında(2)

Zeynep'in Katil Zanlısı Teyzesinin Oğlu Gözaltında(2)

1 saat önce

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKırklareli'nde boğulup, başına tuğla vurularak öldürülen Zeynep Esin'in kaybolmadan önce dün saat 12.14'te mahalle bakkalından alışveriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Zeynep'in Katil Zanlısı Teyzesinin Oğlu Gözaltında(2), System.String[]
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kırklareli'nde boğulup, başına tuğla vurularak öldürülen Zeynep Esin'in kaybolmadan önce dün saat 12.14'te mahalle bakkalından alışveriş yaparken güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Mahalle bakkalı Tanju Demirci, Zeynep'in dün iki kez bakkala geldiğini ve şeker aldığını belirterek, "Kendisine bir şeyler aldı, yiyecek aldı. O saatten sonra da ortada görünmedi. Kayıp olduğunu öğrenince onu aramaya başladık. Bakkala geldiğinde çok neşeliydi. Çok sevimli bir kızdı, kimseye de saygısızlığı yoktu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Kırklareli, Zeynep Esin, Güncel
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