Zeynep'in katili hakim karşısında - Son Dakika

Zeynep'in katili hakim karşısında

08.10.2020 19:59

Zeynep'in katili hakim karşısında Muğla Menteşe'de Ramazan Bayramı'nda kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ilk defa hakim karşısına çıktı Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde 24 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Zeynep...

Zeynep'in katili hakim karşısında

Muğla Menteşe'de Ramazan Bayramı'nda kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ilk defa hakim karşısına çıktı

MUĞLA - Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde 24 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

TCK'nın 82'inci maddesinde yer alan 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkarılan katil zanlısının savunmasında kullandığı sözler duruşmaya damga vurdu

Davaya öldürülen Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, çocukları ile birlikte katılırken acılı aileyi CHP Kahramanmaraş ve Muğla Milletvekilleri yalnız bırakmadı. Zeynep Şenpınar cinayeti davasının ilk celsesine katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılırken, CHP'li Kahramanmaraş ve Muğla milletvekilleri ile Kahramanmaraş Barosu, Gaziantep Barosu, Muğla Barosu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Muğla'da bulunan kadın örgütleri davaya müdahil olmak amacıyla talepte bulundu. Talepleri inceleyen mahkeme heyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın haricinde diğer tüm talepleri ret etti.

Katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'dan şikayetçi olan anne Aruz Şenpınar, "Kızım 4 yıllık öğretmenlik mezunuydu. Sınava girmek için hazırlanıyordu. Pandemi nedeni ile uçak bulamadığı için memlekete gelemedi. Ben sanıkla hiç karşılaşmadım. Sadece kızım bana arkadaşının olduğunu söylemişti. Anlaşamazsak ayrılırız demişti. Olaydan sonra sanığın kızımı birçok kez darp ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu öğrendim" dedi.

Olay anını hatırlamadığını söyledi

Mahkemede savunmasını yapan katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu, daha önce savcılıkta verdiği ifadeleri kabul ederek, "Savunmam konusunda hatırladığım kısımları beyan etmiştim. Elimde bıçak varken Zeynep'le göz göze geldiğimi hatırlıyorum. Ama nerede ve onu bıçaklayıp bıçaklamadığımı hatırlamıyorum. Gözümü yoğun bakımda açtığımı hatırlıyorum. Daha önceden psikolojik rahatsızlığım vardı. Bu yüzden tedavi gördüm" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, katil zanlısının savcılıkta verdiği ifadesini okudu. Katil zanlısı Kemaloğlu savcılıkta, "Zeynep ile 2-3 yıl önce tanıştım. 5 ay önce birlikte yaşamaya karar verdik. Zeynep'le son zamanlarda aramız iyi değildi. Hastanede psikolojik tedavi görmüştüm. Herkesten şüpheleniyor ve birinin bana zarar vereceğini düşünüyordum. Olay günü Zeynep saat 2-3 gibi temizlik yapmaya başladı. Sanki birilerinin eve gelip bana zarar vereceği gibi bir tedirginlik yaşadım. Zaman zaman Zeynep beni tedirgin etmek için bu tür şeyler yapardı. Sonrasında Zeynep'in kapıya yöneldiğini ve elimde bıçak olduğunu hatırlıyorum" ifadesini mahkemede kabul ederken, mahkeme başkanı Zeynep temizlik yaparken seni nasıl tedirgin etti sorusuna ise, "Gecenin ikisinde böyle bir temizlik yapılırsa tedirgin olunmaz mı" diyerek cevap verdi.

Daha sonra mahkeme heyeti Zeynep Şenpınar'ın ev sahibi ve komşuları ile katil zanlısının arkadaşlarını tanık olarak dinledi. Avukatları dinleyen mahkeme başkanı katil zanlısına son kez söz hakkı verdi. Bunun üzerine katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu, Zeynep birkaç ay önce tartıştıktan sonra ayrılmaya karar verdiğini, bir süre görüşmediğini ancak Zeynep'in kendisini aradığını belirterek, "Burada bir mağdur varsa Zeynep'ten sonra benimdir" dedi. Katil zanlısının bu sözü mahkemede bir süre şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.

Yaklaşık 3 saat süren davada mahkeme heyeti katil zanlısı Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Merkezi'nden rapor alınmasına karar verirken, dosyada bulunan eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 28 Ocak 2021 tarihine erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Zeynep Şenpınarlar'ın aile avukatı ve aynı zamanda Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Sanık her zamanki ruh haliyle aslında her şeyini yakından bildiği olayların neler olduğunu hatırlamamak kolaycılığı içindeki bir savunma ile akli melekelerinin yerinde olmadığına ilişkin bir iddiayı ortaya koydu. Sanık yaptıklarının cezasını mahkeme huzurunda sonuna kadar verecektir. Bunu yakından hem aile adına hem de Muğla Barosu adına sürdürüyoruz. Dosyadaki eksikliklerin savunmaya ilişkin yapılması gereken zorunlu işlemlerinin yapılması için 28 Ocak gününe ertelendi" dedi.

Aile avukatlarından Haydar İkizer ise, "Maktule parka kaçıyor, tekrar yakalayıp evde bıçaklayıp öldüren bir şahıstan bahsediyoruz. Ancak mahkeme ne hikmetse, Muğla Devlet Hastanesinden 'Akıl sağlığı yerindedir' şeklinde rapor aldı ise de, bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'na 'akıl sağlığı yerinde midir, değil midir' diye rapor aldırmak için göndermiş bulunmaktadır. Orada akli dengesi yerinde değildir diyerek indirimden faydalandırmak mı istiyorlar. Bize göre bu sanığın akıl sağlığı yerindedir. Ceza ehliyeti vardır, cezayı hak etmektedir. En ağır cezayı da alacaktır bundan eminim. Çünkü bu dava sadece Muğla'nın davası değil, Kahramanmaraş'ın, Pazarcık'ın davası değil tüm Türkiye'nin davasıdır" dedi.

Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından kızı öldürülen anne Aruz Şenpınar, "Devletimden cezalandırılmasını istiyorum. Bu katil Bayram günü Zeynep'i nasıl katleder. Nasıl 27 bıçak atar, parkta bulur götürür orada öldürür. Başka bir şey istemiyorum. En ağır cezayı alsın. Başka kadınlar ağlamasın, başka kızlar ölmesin, başka analar ağlamasın.

Zeynep'in katili hakim karşısında
Zeynep'in katili hakim karşısında
Zeynep'in katili hakim karşısında
Zeynep'in katili hakim karşısında

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zeynep'in katili hakim karşısında - Son Dakika

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