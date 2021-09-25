Zeynep'in öldüğü kazanın karar duruşması öncesi kefenli eylem - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen bisiklet kullanıcıları, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın, hatalı şerit değiştiren kamyonun altında kalarak, hayatını kaybettiği kazanın karar duruşması öncesi kazalara dikkat çekmek için farkındalık eylemi yaptı. Bisikletliler, üzerlerinde kefenle yerlere uzandı.

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) ve Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri, bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın hatalı şerit değiştiren kamyonun altında kalıp, yaşamını yitirdiği kazanın 28 Eylül'de görülecek karar duruşması öncesi kazalara dikkat çekmek için farkındalık eylemi düzenledi. Bostanlı Kapalı Pazar Alanı önü Sahil Bulvarı'nda bir araya gelen topluluk, bisiklet kullanıcılarının, sürücülerin çeşitli hataları nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekerek, ölümlerin son bulmasını istedi. Bisikletlerinden inenler, üzerlerinde kefenle yerlere yattı.

'TRAFİK GÜVENLİĞİ KOMİSYONU' ÇAĞRISITopluluk adına açıklama yapan BUGEP Başkanı Mustafa Karakuş , " Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken can kayıpları da aynı hızla artıyor. Son 2 yılda 285 bisikletli trafikte yaşanan çarpmalar sonucunda hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamının araç sürücüsünün arkadan veya ters yönden gelerek çarpmasıyla meydana gelmesi dikkati çekiyor. Ocak ayından bu yana araçların çarpması sonucu ölen bisikletli sayısı 45'e yükseldi. Motorlu taşıt sürücülerinin Duyarsız, dikkatsiz oluşu çarpmaları artırıyor. Tedbir, denetim ve eğitimler artırılmalı. Bunun için tüm trafik birimlerinden araç sürücülerine bu konuda durmaksızın uyarı yapmalarını istiyoruz. 'Trafik Güvenliği Komisyonu' kurulmasını istiyoruz" diye konuştu. 'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'Eyleme katılan Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan (70) ise kızının kazada hiçbir hatasının bulunmadığını belirterek, cezaların caydırıcı olması gerektiğini söyledi. Kızının fotoğrafını taşıyan anne Nurten Aslan (57) da "Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Adalet istiyoruz" dedi.

Ailenin avukatı Suat Selman Saltoğlu, iddianamenin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla hazırlandığını ancak duruşma savcısının mütalaasında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan ceza istediğini hatırlattı. Bu duruma itiraz ettiklerini belirten Selman, karar duruşmasında da bu konuyu gündeme getireceklerini kaydetti.