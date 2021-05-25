Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret - Son Dakika

Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret

25.05.2021 16:55
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret, System.String[]

ÇORUM'da polis ekipleri, korkusunu yenmesi için ziyaret ettiği Zeynep Eda Yurdakul'a (5) hediyeler verdi.

ÇORUM'da polis ekipleri, korkusunu yenmesi için ziyaret ettiği Zeynep Eda Yurdakul'a (5) hediyeler verdi. Ekiplerin ziyaretiyle kızının korkusunu yendiğini belirten baba Ömer Yurdakul, "Anons sesini duyunca balkondan içeri koşmaya başlıyordu. Şimdi o korkusunu yendi" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kentte yaşayan Ömer-Ayşegül Yurdakul çiftinin kızları Zeynep Eda'nın polisten korktuğunu öğrenince, ailenin ziyaret edilmesi için ekiplerine talimat verdi. Bunun üzerine görevlendirilen Toplum Destekli Polis ekipleri, Yurdakul ailesini, evlerinde ziyaret etti. Yurdakul ailesinin evine misafir olan polisler, korkusunu yenmesi için Zeynep Eda'ya polis kimlik kartı ve hediyeler verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

'POLİS ANONSUNU DUYUNCA KAÇIYORDU'Pandemi başlamadan önce her akşam parka gittiklerini ancak kısıtlamalar sebebiyle artık gidemediklerini söyleyen baba Ömer Yurdakul, "Zeynep sürekli balkondan parkı izliyordu. Kısıtlamanın başladığı saatlerde polis arabaları dışardakileri uyarmak için mahalleye geliyordu, çocukların evlerine kaçıştığını görünce Zeynep de korku başladı. O da anons sesini duyar duymaz balkondan içeri koşmaya başlıyordu. Ona polislerden korkmaması gerektiğini söyledik. Ama o korkuyu bir türlü yenemedik. Sağ olsun polislerimiz ziyaretimize geldi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi o korkusunu yenmiş oldu" dedi.'ARTIK KİMSEDEN KORKMAYACAK'

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Deniz Dağdelen ise, "İnşallah pandemi tamamen bittiğinde Zeynep de kısıtlamalar olmadan istediği gibi sokaklarda parklarda oyun oynar. Bizler çocuklarımız için gece gündüz çalışıyoruz. Artık Zeynep'in polis kimlik kartı da var. Artık kimseden korkmayacak. Bundan sonra herhangi bir polisle karşılaştığında yanına gidip sohbet edebilecek" diye konuştu


Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret
Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret

Pandemi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeynep'in, polis korkusunu bitiren ziyaret - Son Dakika


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