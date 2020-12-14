Zeynep'in 'Stanford' sevinci sosyal medyada ilgi gördü (2) - Son Dakika

ZEYNEP: EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı (18), dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi'nden erken kabul aldı. Yaşadığı sevinçle sosyal medyada çok konuşulan Zeynep Naz, güzel haberi aldığı o anları anlattı.

Kasımdan beri uzun bir bekleyiş olduğunu söyleyen Zeynep Naz Avcı " Tüm dünyadan başvuru olduğu için sonucu da kestiremiyordum. O an ki şokum ve sevincim de videoya yansıdı. Oldukça güzel tepkiler geldi. Yıllardır verdiğim emeğin karşılığını aldım. Yayında iki okul arkadaşım, annem ve kardeşim vardı. Gece saat 03.00'te o anı bekliyorduk. Bazı yorumlarda 'Çok tepki vermemiş misin?' gibi tepkiler aldım. Ancak videoyu tekrar izleyince az bile tepki vermişim diyorum. O kadar uzun süren bir çaba var ki anlatamam. Sabahlara kadar oturup ders çalıştığım günler aklıma geliyor. Hem ben hem ailem hem de arkadaşlarım çok mutluyuz. Bu yıl üniversite sınavına hazırlanmaya devam ediyorum ve iyi bir derece yapmak istiyorum. Önümüzdeki sene de Stanford Üniversitesi'nde okuyacağım" dedi.MADEN FACİASININ ARDINDAN AKILLI BARET ÜRETTİ Soma 'da meydana gelen maden faciasının ardından akıllı bir baret ürettiğini belirten Avcı, "Okullara girerken akademik başarınızın yanında topluma neler kattığınız da çok önemliydi. Ben de ders dışı yaptığım aktivilerden bahsetmiştim. Bunlardan en büyüğü de kaptanlığını yaptığım FRC 6429 4th Dimension takımı oldu. Aldığımız ilhamla takımımla birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek 14 milyon insana ulaştık. Devlet okullarına kendi bilim kitapçıklarımızı dağıttık, ücretsiz robotik eğitimleri verdik. Elde ettiğimiz ödüllerle de Amerika'da ülkemizi temsil ettik. Bunların yanı sıra ben Soma'daki maden faciasından ilham alarak akıllı baret tasarladım. Üzerine metan gazı ve ısı sensörü ekledim. Maden çökmesi sırasında alarm vererek madencilerin hızlı bir şekilde çıkmasına olanak veriyor. 10'ncu sınıfta da 2 aylık bir program için yine Staford'dan kabul almıştım. 'Mühendisliğin Günlük Dili' adında bir kitap yazarak çocukların ilham almasını hedefledim" ifadelerini kullandı.'MÜHENDİSLİK VE FELSEFE ALANINDA İLERLEMEYİ HEDEFLİYORUM'İlerleyen yıllarda hem bilim alanında çalışmalar yapmak hem de felsefe eğitimi alıp yazarlık yapmak istediğini ifade eden Avcı, "Fen ve teknoloji lisesinde okuduğum için sadece bilimle ilgilenmem gerekiyormuş gibi geliyordu. Ancak kitap yazma deneyiminde yazmaya da ilgimin olduğunu fark ettim. O yüzden hem mühendislik okuyup hem de felsefe alanında eğitim alıp çocuklara kitap yazarlığı yapmak istiyorum. Hem mühendislik hem de felsefe alanında eğitim alıp ilerlemeyi hedefliyorum. Başvurumda 'Son adımı düşünürsen ilk adımı atamazsın' yazmıştım. Bu cümle kabul serüvenim için çok önemliydi. Hem yaşıtlarıma hem de küçüklere tavsiyem, gerçekten kararlılarsa harekete geçsinler" dedi.'ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ'Kızının başarılarıyla gurur duyduklarını belirten anne Arzu Avcı, "Zeynep doğduğu andan sonra en güzel günümdü. Bugüne kadar kendinden emin, planlı ve programlı çalıştı. Şimdi de emeklerinin karşılığını aldı. Biz de onu destekledik. Çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.'KIZIM AMACINA ULAŞTI'Kızının kendine koyduğu hedefi gerçekleştirdiğini belirten baba Kerem Güney Avcı ise, "Zeynep 5-6 sene önce amcasıyla birlikte Stanford Üniversitesi'ni ziyaret ettikten sonra orada okumayı kendine hedef olarak koymuştu. Çok şükür ki amacına ulaştı. Çok mutluyuz" dedi.'KABUL EDİLECEĞİNİ BİLİYORDUM'Zeynep'in kardeşi Ayşem Avcı ise, "En başından beri ablamın kabul edileceğini biliyordum. 5-6 senedir çok emek harcadı. Hepimiz çok mutluyuz" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

