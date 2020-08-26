Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinden kan stoklarına destek çağrısı - Son Dakika

- Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinden kan stoklarına destek çağrısı

İSTANBUL - Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü Mart ayından itibaren azalan kan stoklarına megakent İstanbul'da kanamalı hastaların çokça geldiği Üsküdar Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve personeli kan bağışı çağrısında bulundu.

Başkehim Kayataşeser: "Kan bağışı bir insanı hayata bağlar"

Üsküdar'da bulunan Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinden koronavirüs sürecinde azalan kan stoklarını yeniden arttırmak adına Kızılay ile birlikte yürüttükleri çalışmada hastane personeli, yerleşkenin bahçesinde bulunan Kızılay aracında kan bağışında bulundu. Bir kan bağışının insanların hayatlarına dokunmak olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Semra Kayataşeser, "Pandemi döneminde hepinizin bildiği gibi evlerimize kapandık ama sağlık hizmetleri hiç durmadı; ameliyatlar, doğumlar, kanamalı doğumlar. Biz sahada çalışan hekimler olarak hastanede anne hayatı için bütün müdahaleyi yapan ekibiz. Biz o dönemde bunun sıkıntısını çekmedik her daim bulduk kanımızı, Kızılay'ın resmi internet sitesinde çok güzel bir cümle var. 'Kan stokları azaldığında bizi yalnız bırakma' diye Kızılay'ın yetkilileri de stoklarımız azalıyor deyince. Bu hizmete öncü olmak istedik, bütün hastane olarak böyle bir çalışma başlattık. Amacımız stoklarımızı artırmak, hekim olmak gerçekten zorlu bir süreç. İnsanların hayatlarına dokunarak, onları hayatlara bağlayarak çok büyük bir huzur ve mutluluk ediniyorsunuz. Bu huzur ve mutluluğu kan bağışlayarak da edinebilirsiniz. Bugün yapacağınız bir kök hücre bağışı da ileride belki hiç tanımadığınız bir kanser hastasını hayata tutunduracak. Biz bu hassasiyetle bu kampanyaya hep birlikte destek veriyoruz." diyerek vatandaşları kan vermeye davet etti.

Sağlık personelleri kan bağışçısı oldu

Üsküdar,Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapmakta olan Sağlık Teknikeri Tuğba Çimen, "Biz kan bağışı vermek için şu an işimizden ayrıldık, burada bekliyoruz. Pandemi hastanesi olmadan böyle bir etkinlik yapmamız bizi ayrıca mutlu etti." diyerek kan bağışında bulundu.