ZEYNEP KAMİL HASTANESİ'NDE YANGIN: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ(1) - Son Dakika

ZEYNEP KAMİL HASTANESİ'NDE YANGIN: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ(1)

08.03.2021 06:48
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ'NDE YANGIN: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ(1), System.String[]

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

----------Hasta ve yakınlarının tahliye edilmesi-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Detaylar


Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil, Üsküdar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYNEP KAMİL HASTANESİ'NDE YANGIN: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ(1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu
Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu Bakan Ziya Selçuk'un 'özel eğitim' paylaşımındaki görseller sosyal medyada gündem oldu         
00:44
Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çiftinin ayrılık sebebi belli oldu         
00:13
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu         
15:29
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü         
14:31
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada         
10:04
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım         
08:54
Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek Türkiye'ye Irak'ta sinsi tuzak! ABD'nin görevini NATO devralıyor, 2 bin 500 PKK'lı teröriste eğitim verilecek         
08:18
Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı Nişantaşı'nda gece vakti açık olan restorandan çıkan ünlü isim şaşırttı         
01:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 07:03:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ZEYNEP KAMİL HASTANESİ'NDE YANGIN: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ(1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei