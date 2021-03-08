ZEYNEP KAMİL HASTANESİ'NDE YANGIN: HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ(1)
08.03.2021 06:48
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
----------Hasta ve yakınlarının tahliye edilmesi-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Detaylar
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