Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katında saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

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----------Hasta ve yakınlarının tahliye edilmesi-İtfaiye ekiplerinin çalışması

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