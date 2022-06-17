Zeynep Kamil Hastanesinden "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika
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Zeynep Kamil Hastanesinden "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yalanlama Açıklaması

17.06.2022 20:32
Zeynep Kamil Hastanesinden "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yalanlama Açıklaması

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede çok sayıda kişinin "cinsiyet değiştirme ameliyatı sırası beklediği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getirilen iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeynep Kamil, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddialarına yalanlama Açıklaması - Son Dakika

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