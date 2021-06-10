Zeynep Korel'in, annesi Hülya Darcan ve kardeşi Bergüzar Korel'e açtığı dava düştü

İstanbul- Ortaköy, İzmir- Karaburun ve Çanakkale- Bozcaada'daki gayrimenkullerin satılmasına annesiyle kardeşinin izin vermediğini anlatan Korel, satışın mahkeme yoluyla yapılmasını talep etmişti.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Zeynep Korel'in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırarak açılmamış sayılmasına karar verdi.

Zeynep Korel, bir süre önce yaptığı açıklamada kardeşi Bergüzar ile annesi Hülya Darcan'la barıştığını söylemişti.