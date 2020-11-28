Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu

30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile görücüye çıkacak 'Havalar 1500' ortalığı kasıp kavuran, her gün yepyeni popüler şarkılar ve Zeynep Mansur'un dans showları eşliğinde izleyiciyle buluşacak. Her akşam sadece 3-5 dakika, üzerinize karlar yağdıracak, sizi güneş altında kavuracak, tir tir üşütecek, sicim gibi yağmurlarda ıslatacak Havalar 1500'ü sakın kaçırmayın! Türkiye'nin hava durumu 'Havalar 1500', 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Milyon Tv'de başlıyor!