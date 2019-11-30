Son Dakika Haberleri: Zeynep Mansur podyumda
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Zeynep Mansur podyumda

6 saat önce

Ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Ece Begüm Yücetan ve Derya Ekşioğlu'nun görev aldığı defilenin finalinde sürpriz bir isim podyuma çıktı.

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Ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Ece Begüm Yücetan ve Derya Ekşioğlu'nun görev aldığı defilenin finalinde sürpriz bir isim podyuma çıktı. Şarkıcı Zeynep Mansur, finalde hem podyumda yürüdü hem de şarkı seslendirdi: "Benim için çok farklı ve keyifli bir deneyim oldu."

Şebnem Schaefer, Begüm Yücetan, Zeynep Mansur, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:27 
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