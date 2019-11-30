Zeynep Mansur podyumda
6 saat önce
Ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Ece Begüm Yücetan ve Derya Ekşioğlu'nun görev aldığı defilenin finalinde sürpriz bir isim podyuma çıktı.
Ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Ece Begüm Yücetan ve Derya Ekşioğlu'nun görev aldığı defilenin finalinde sürpriz bir isim podyuma çıktı. Şarkıcı Zeynep Mansur, finalde hem podyumda yürüdü hem de şarkı seslendirdi: "Benim için çok farklı ve keyifli bir deneyim oldu."
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:27
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