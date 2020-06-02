Zeynep nine yaşadığı sevinci gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Zeynep nine yaşadığı sevinci gözyaşları içinde anlattı

Eskişehir'de pandemi sürecinden önce farelerin istila ettiği derme çatma bir kulübede yaşam mücadelesi verirken, durumunun polis ve bekçiler tarafından fark edilmesi sonucu konteyner hediye edilen 80 yaşındaki Zeynep Uyar, yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Zeynep nine yaşadığı sevinci gözyaşları içinde anlattı, System.String[]

Eskişehir'de pandemi sürecinden önce farelerin istila ettiği derme çatma bir kulübede yaşam mücadelesi verirken, durumunun polis ve bekçiler tarafından fark edilmesi sonucu konteyner hediye edilen 80 yaşındaki Zeynep Uyar, yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

80 yaşındaki Zeynep Uyar, yaklaşık 3 ay öncesine kadar harabeyi andıran derme çatma bir kulübede yaşam mücadelesi veriyordu. Yağmur yağdığında çatısı akan ve içinde farelerin dahi bulunduğu kulübede, Türk bayraklarına sarılarak uyuyan Zeynep nineye Tepebaşı Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki polis ve bekçiler yardım eli uzattı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Zeynep ninenin temel ihtiyaçlarını giderirken, kötü şartlarda yaşadığı kulübeyi fark etti. Maddi durumu yeterli olmayan yarım asrı geçkin çınarın biraz daha iyi şartlarda yaşaması için el birliğiyle harekete geçen ekipler, kaymakamlığın da desteğiyle sürpriz yaparak bir konteyner ev hediye etti. Ayrıca Korona virüs (Covid-19) sürecinde gece gündüz demeden polis ve bekçiler tarafından sık sık hali hatırı sorulan Zeynep ninenin hiçbir ihtiyacı göz ardı da edilmiyor.

"ALLAH RAZI OLSUN POLİS VE BEKÇİLERDEN GECE GÜNDÜZ KAPIMDAN AYRILMADILAR"

Hediye edilen konteyner evden önce yaşadığı kulübede geçen günlerini İhlas Haber Ajansına (İHA) anlatan 80'lik Zeynep nine, gözyaşlarına boğuldu. Polis ve bekçileri çok sevdiğini aktaran Zeynep Uyar, konteyner evin hikayesini anlattı. Uyar, "Türk bayraklarını çok seviyorum, ay yıldız ve Türk bayraklarıyla yaşıyorum. Türk polis ve bekçilerinden Allah razı olsun. Gece demediler, gündüz demediler hep geldiler. Gece saat 00.00 da olsa, "Zeynep teyze ne yapıyorsun, bir ihtiyacın var mı?" dediler. Hayır, sizlerin sağlığına ihtiyacım var, Allah'ın izniyle benim sizden başka kimseye ihtiyacım yok dedim. Allah razı olsun polis ve bekçiler gece gündüz kapımdan gitmediler. Hala da devam ediyorlar. Polisler geldi, bana konteyner göstermeye götürdüler. Sonra bir geldim mozaikler dökülüyor. Ertesi sabah, öğleye kalmadı baktım polislerle beraber konteyner gelmiş yerine konuluyor. Allah razı olsun polis ve bekçilerden kapımdan hiç ayrılmadılar" diye konuştu.

"ÖLDÜĞÜM ZAMAN BURASI KALKMASIN, TÜRK BAYRAKLARIYLA KALSIN"

Eski yaşadığı kulübede korkudan gözüne uyku girmediğini anlatan Zeynep nine, öldüğünde kendisine hediye edilen konteynerin Türk bayraklarıyla donatılmasını istedi. Zeynep nine, "Öbür tarafta kömür yakamıyordum. Sobam bile eskiydi, ateşler dökülüyordu. Korkuyordum yanacağım diye. Gece uyku uyuyamıyordum. Onun için burada çok mutluyum. Şu anda çok memnunum Allah razı olsun ben öldüğüm zaman da burası kalkmasın. Türk bayraklarıyla burada kalsın. Çocuklarım gelirse, açıp baksınlar "Annem Türk bayraklarıyla burada yaşadı" desinler" şeklinde konuştu.

(Çağatay Gür - Mustafa Kaplan/İHA)

Eskişehir, Tepebaşı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeynep nine yaşadığı sevinci gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

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