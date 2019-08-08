Son Dakika Haberleri: Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı
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Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı

22 dakika önce

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı, System.String[]
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde kızlar 41 ve 47 ile erkekler 33, 37 ve 53 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi ikinci gün 5 sporcu temsil ederken, kızlar 41 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, dünya 3'üncüsü oldu. Şampiyonanın ilk gününde de 1 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2'ye çıkardı.
Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 41 ve 45 ile kızlar 44, 55 ve 59 kiloda müsabakalar yapılırken, 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkacak.


Zeynep Nur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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