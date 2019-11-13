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Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

6 saat önce

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut olduMUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

MUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.

Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında Ortaca'nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortaca'dan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı kamyonet, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan dün gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan kamyonet sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Ortaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:41 Kaynak: DHA
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