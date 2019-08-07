Zeynep Sağdaş'tan modern külkedisi yorumu !

Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşan "Modern Külkedisi"nin klibi Gökhan Özdemir tarafından çekildi; senaryosu Zeynep Sağdaş ve Gökhan Özdemir tarafından yazıldı.

İnternet fenomenleri ve bloggerların da oyuncu olarak yer aldığı klip; canlı tonları ve sıradışı havası ile izleyenleri masalsı bir yolculuğa davet ediyor.