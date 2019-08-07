Son Dakika Haberleri: Zeynep Sağdaş'tan modern külkedisi yorumu !
Son Dakika Güncel Haber

Zeynep Sağdaş'tan modern külkedisi yorumu !

24 dakika önce

Rüzgar Erkoçlar ile yaptığı düet ile de adından sıkça söz ettiren Zeynep Sağdaş; kadının gücünü yok sayan peri masallarına bir tepki olarak hazırladığı; K-Pop esintileriyle dolu yepyeni teklisi "Modern Külkedisi" ile yine çok konuşulacak.

Zeynep Sağdaş'tan modern külkedisi yorumu !, System.String[]

Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşan "Modern Külkedisi"nin klibi Gökhan Özdemir tarafından çekildi; senaryosu Zeynep Sağdaş ve Gökhan Özdemir tarafından yazıldı.

İnternet fenomenleri ve bloggerların da oyuncu olarak yer aldığı klip; canlı tonları ve sıradışı havası ile izleyenleri masalsı bir yolculuğa davet ediyor.

Gökhan Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki
Son dakika! Güvenli bölge görüşmeleriyle ilgili Bakan Akar'dan açıklama: Olumlu geçti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, İzmir Marşı polemiğinde Ziya Selçuk'u eleştirdi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeynep Sağdaş'tan modern külkedisi yorumu !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]