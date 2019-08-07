Zeynep Sağdaş'tan modern külkedisi yorumu !
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Rüzgar Erkoçlar ile yaptığı düet ile de adından sıkça söz ettiren Zeynep Sağdaş; kadının gücünü yok sayan peri masallarına bir tepki olarak hazırladığı; K-Pop esintileriyle dolu yepyeni teklisi "Modern Külkedisi" ile yine çok konuşulacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşan "Modern Külkedisi"nin klibi Gökhan Özdemir tarafından çekildi; senaryosu Zeynep Sağdaş ve Gökhan Özdemir tarafından yazıldı.
İnternet fenomenleri ve bloggerların da oyuncu olarak yer aldığı klip; canlı tonları ve sıradışı havası ile izleyenleri masalsı bir yolculuğa davet ediyor.
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