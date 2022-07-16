ZEYNEP, SALINCAKTA SALLANIRKEN MAGANDANIN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI - Son Dakika
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ZEYNEP, SALINCAKTA SALLANIRKEN MAGANDANIN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI

16.07.2022 17:20

KARAMAN'da evlerinin bahçesindeki kameriyeye kurulan salıncakta sallanan Zeynep Gül (4), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla başından ve bacağından yaralandı.

KARAMAN'da evlerinin bahçesindeki kameriyeye kurulan salıncakta sallanan Zeynep Gül (4), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla başından ve bacağından yaralandı.

Olay, saat 16.00 Nefise Sultan Mahallesi 265 Sokak'ta bir binanın bahçesinde meydana geldi. Annesi Merve ve babası Selman Gül, kameriyede yemek yerken Zeynep Gül de kurulan salıncakta sallanmaya başladı. Bir süre sonra duyulan silah sesiyle birlikte küçük Zeynep yere yığıldı. Kızlarının yanına koşan Gül çifti, nereden ateş açıldığı belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmaların Zeynep Gül'ün başına ve bacağına isabet ettiğini tespit etti. Zeynep Gül, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin bahçesinde inceleme yapan polis, ateş açılan yeri tespit edip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYNEP, SALINCAKTA SALLANIRKEN MAGANDANIN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZEYNEP, SALINCAKTA SALLANIRKEN MAGANDANIN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA YARALANDI - Son Dakika
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