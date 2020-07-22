Zeynep Şenpınar'ın katiline 'Müebbet' istemi - Son Dakika

Zeynep Şenpınar'ın katiline 'Müebbet' istemi

Muğla'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

MUĞLA - Muğla'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame de tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında TCK'nın 82'inci maddesinde yer alan "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Ramazan Bayramının ilk günü sabah 05.30'da Muğla'nın Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar'ı döverek göğsünden bıçakladığı iddia edilen ve tedavisinin ardından tutuklanarak Muğla Kapalı cezaevine gönderilen boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

Canavarca hisle öldürmekten dava açıldı

Zeynep Şenpınar cinayetiyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame de tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında TCK'nın 82'inci maddesinde yer alan "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet istemiyle dava açıldı.

Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Bu arada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya müdahillik talebinde bulunduğu öğrenildi.

Mesajları ortaya çıktı

Sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıkmıştı.

Cinayetin ardında sosyal medyadan mesaj attı

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise sabah 5.30'da işlediği cinayetin hemen ardından 22 dakika sonra kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Bu arada cinayetle ilgili yürek burkan detay ortaya çıktı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı.