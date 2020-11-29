ZEYNEP SEVER DEMİREL BU DEFA ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep

Sever Demirel, yine saç rengini değiştirdi. Her yaptığı imajla adından söz

ettiren Demirel, bu defa radikal karara imza attı. Pandemiden önce siyah saçını

kızıl yapan Demirel, geçtiğimiz günlerde sarışın olmuştu. Sarı rengi

beğenmediğini belirten Demirel, bu defa saçını mavi yaptı. Yeni saç rengini

Instagram'dan paylaşan Demirel, "Yaptım oldu, beğendim. Makyaj yapmaya üşendim.

Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre böyleyim" diye yazdı.& ;