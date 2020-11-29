ZEYNEP SEVER DEMİREL BU DEFA ŞAŞIRTTI

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep
Sever Demirel, yine saç rengini değiştirdi. Her yaptığı imajla adından söz
ettiren Demirel, bu defa radikal karara imza attı. Pandemiden önce siyah saçını
kızıl yapan Demirel, geçtiğimiz günlerde sarışın olmuştu. Sarı rengi
beğenmediğini belirten Demirel, bu defa saçını mavi yaptı. Yeni saç rengini
Instagram'dan paylaşan Demirel, "Yaptım oldu, beğendim. Makyaj yapmaya üşendim.
Bu ışıkta böyle, filtre de eklemedim. Bir süre böyleyim" diye yazdı.& ;
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