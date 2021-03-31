Zeynep Sever Demirel zarifliğiyle göz kamaştırdı

Sever'in siyah çantası ve yeşil küpesi dikkat çekti. Birçok takipçi Sever'in yeşil küpelerine yorum yaptı. Pandemi döneminde sürekli saç rengini değiştiren Sever, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın sık sık gündemine geliyor.

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim