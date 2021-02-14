Zeynep Tokuş Yılmaztürk: 'Bir bakmışsın, tersin düzden farkı kalmamış' - Son Dakika

Zeynep Tokuş Yılmaztürk: 'Bir bakmışsın, tersin düzden farkı kalmamış'

14.02.2021 07:32
Zeynep Tokuş Yılmaztürk: 'Bir bakmışsın, tersin düzden farkı kalmamış', System.String[]

O 1998'de Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

O 1998'de Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Ardından oyunculuk kariyerine yöneldi. Son yıllardaysa @zeynaum Instagram hesabıyla farklı bir yeteneğini gösterdi. Zeynep Tokuş'un hamileyken hayatına giren yoga, ara verse de, bir tutkuya dönüştü. 2017'de bir akroyoga yarışmasını kazanarak bursla Bali'ye, eğitmenlik eğitimi almaya gitti. Kendi kelimeleriyle "Hala hem öğrenerek hem de öğreterek" yolculuğuna devam ediyor...

Salgın nedeniyle birçok insan evdeki zamanını yoga öğrenerek değerlendirmeye karar verdi. Sizin sosyal medya hesaplarınıza, paylaştığınız yoga pozlarına nasıl tepkiler, mesajlar geliyor?

İnsanlar sokakta beni görünce bazen  "Aaa zeynaum" diyorlar. Yogaya başlamalarına vesile olduğumu söylüyorlar. Bu beni çok memnun ediyor. Bana şifa veren, benim için çok kıymetli bir şeyden başkalarını da haberdar edebilmek mutluluk verici.

Evde, kendi kendine yogaya başlamak isteyenlere ne tavsiye edersiniz?

Bu dönem bir fırsat. Birçok açıdan durup düşünmemize, kendimize dönmemize vesile oldu. Yeri geldi evdeki eksiklerimizi fark ettik, yeri geldi bedenimizin ihtiyaçlarını... Biz de zaten çevrimiçi derslerimize pandemi sürecindeki ihtiyaç nedeniyle başladık. Çevrimiçi yoga dersleri, uygulamalar, videolar sayesinde birçok eğitmenle çalışma imkanı yaratılabilir. Biz ders çeşitliliğini arttırdık, görüntülü konuşma uygulamalarıyla öğrencilerimizi izleyerek daha iyi hizmet vermeye başladık. Yeni başlayacaklar da çevrimiçi derslerimize Instagram üzerinden (@tapasbarre) hesabımıza DM atarak kayıt olabilirler.

Hayatınızda nefes ve meditasyonun da yoga kadar yeri var mı?

Nefes, meditasyon ve asana pratiğinin hayat kalitemi çok yükselttiğini, bana neşe ve huzur verdiğini söylemek isterim. Herkese de şiddetle tavsiye ederim.

ZAMANLA BİR ZEVK HALİNE GELECEKTİR

Mutfak tezgahınızda yaptığınız hanumanasana pozu birçok beğeni aldı. Bunun gibi esneklikle ilgili hareketleri yapabilmek için neler gerekli?

Yoga yeterli, çok dengeleyici bir pratiktir; esneklik, güç, denge ve mobiliteyi geliştirir. Ben de başka bir çalışma yapmıyorum. Ancak süreklilik bu işin püf noktası. Bir hafta her gün, diğer hafta hiç yapmamaktansa her gün azar azar da olsa pratiğe vakit ayırmalı.

Bale ya da bir spor geçmişiniz var mı? Bedeniniz her zaman böyle esnek miydi?

Bir dönem binicilik yapmıştım. Bale veya jimnastik geçmişim yok. Tüm gelişimim yogayla... Ancak küçükken birçok yoga hareketini oyun oynar gibi, bilmeden yaptığımı yogaya başladıktan sonra anladım.

Ters duruşlar da insanlara zor geliyor. Bu pozların sırrı nedir?

Bazen çok zor görünenler kolay, kolay görünenler zor olabiliyor. Gelişmek için istikrarlı bir şekilde pratik yapmak lazım. Zamanla bu bir zevk haline gelecektir zaten. Her şey niyet edip atılan adımla başlıyor. Sonra bir adım daha, bir adım daha... Bir bakmışsınız, tersin düzden farkı kalmamış.

Zeynep Tokuş Yılmaztürk: 'Bir bakmışsın, tersin düzden farkı kalmamış'

Zeynep Tokuş, oyunlar, Türkiye, Yoga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zeynep Tokuş Yılmaztürk: 'Bir bakmışsın, tersin düzden farkı kalmamış' - Son Dakika Magazin


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