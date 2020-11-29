Zeynep Tuğçe Bayat, takı koleksiyonunu tanıttı

Kendileri için üretirken arkadaşların tavsiyesiyle bu işe başladıklarını anlatan oyuncu "Kız kardeşim Tutku Bayat ile yola çıktık kendisi tasarımcı. Tasarımları o yapıyor ama birlikte bir yolculuğa çıktık. Aslında kendimiz için takmak için üretmeye başladık sonra çevremiz de istedi. Oyuncu arkadaşlarımdan da beğenerek takanlar var. Benim için de bu iş bir hobi oldu. Atölyelerde ustalarla birlikte emek harcıyoruz. Yakında yeni bir koleksiyonla herkesin huzurunda olacağız" dedi.





Tektaş benim için vazgeçilmez değil





Minimalist işler yaptıklarını söyleyen Zeynep Tuğçe Bayat, 'Sizin tek taş yüzüklerle aranız nasıl?' sorusuna "Tektaş benim için bir aksesuar, kimi zaman ben de takıyorum ve seviyorum ama benim için vazgeçilmez değil. Ona ciddi bir anlamda yüklemiyorum" diye yanıt verdi.





Birbirimizi rakip olarak görmüyoruz





Bayat pandemi döneminde evlendiği oyuncu eşi Cansel Elçin ile ayrı dizilerde oynadıklarını ancak asla birbirlerini rakip olarak görmediklerini anlatıp şöyle devam etti : "Balayı olmadı. Pandemi döneminde evlendik gerçekten biraz garip oldu. Biz de beklemiyorduk, planladığımız bir şey değildi, bir anda karar verdik. Benim için evlilik töreni insanlara mutlu bir şey haber vermekten ibaret. Öyle büyük hazırlıklar yapayım, 40 gün kırk gece olsun gibi bir hevesimiz olmadı. Amacımız aile olmaktı zaten öyleydik. Onun dizisi benim dizim derken zor görüşüyoruz birbirimizi özledik. Asla rekabet yok, ben onun işinin iyi olmasını isterim, o da benim işimin iyi olmasını ister. Beni ata binerken, kılıç sallarken, ok atarken görmekten inanılmaz zevk alıyor.Onun işi dünyanın en iyi işi olsun isterim"