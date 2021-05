Zeynep ve Gülşah sporun 'sniper'ları - Son Dakika

YAŞANTILARININ neredeyse yarısını gönül verdikleri kayaklı atıcılık sporu olan biatlona adayan Zeynep Elif Durlanık (19) ile Gülşah Ağa (21) dünya ve Avrupa şampiyonasına Erzurum'da hazırlanıyor. Türkiye'de birçok şampiyonlukları bulunan Durlanık ve Ağa, yazın çalışmalarını tekerlekli kışın da normal sürdürüp, günde 4 saat kayak ve atış talimi yapıyor.

Merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kuleleri'nin alt tarafında bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) birçok sporcu gibi şampiyona ve olimpiyatlara hazırlanan Zeynep Elif Durlanık ile Gülşah Ağa, başarılarına başarı katmak için çok sevdikleri ailelerinden yaklaşık 2 yıldır uzakta çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de en iyi biatletleri arasında gösterilen ikili birbirlerine destek olarak her sabah Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen araçla 37 kilometre uzaklıktaki Kandilli beldesindeki biatlon sahasına gidiyor. Ayaklarına taktıkları tekerlekli kayak, sırtlarında taşıdıkları ve hedef aldıkları keskin nişancı tüfekleri ile çalışmalarını sürdüren Durlanık ve Ağa, bu sporla iç içe büyüdüklerini söylüyor.

'KENDİMİZE, KESKİN NİŞANCI, SNİPER DYORUZ'Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde doğup büyüyen, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan Zeynep Elif Durlanık, 8 yıldır biatlon sporcusu olduğunu belirtti. Bu spora Ilgaz'da kayak branşı ile başladığını ifade eden Durlanık, şunları söyledi: "Ankara'ya yerleştiğimizde kayağa devam ettim. Türkiye Şampiyonu olduğumda biatlon milli takımına davet edildim. Biatlonda da Türkiye şampiyonu oldum. Rusya'da yapılan dünya şampiyonasında Gülşah'ın da içinde bulunduğu takım olarak 4'üncü olduk. İşin içinde silah ve mermiler olduğu için özellikle yurt dışı gezilerinde sıkıntı yaşıyoruz. Suikast silahı olarak bilinen tüfeklerimizin izin yazıları doğru olmalı. Şarjör, mermi ve silahları demir kutularda taşımamız gerekiyor. Yazın kondisyon ve kuvvet antrenmanlarımız oluyor. Tekerlekli kayak yaparak kışa da hazırlık yapıyoruz. Kışın da kayakla yarışmalara hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 30 bin mermiden fazlasını harcamış olabilirim. İçinde silah olduğu için bu branş hep cazibeli olarak görünmüştür. Dışardan bakanlar silahı görünce cazibesine kapılıyor. Disiplin ve özveri gerektiren zor bir spor ama başarabilirlerse çok zevkli spor. 2 yıldır ailemizden uzağız. Okullar tatil ama biz hala buradayız. Bayram tatili bile yok. Atış poligonları ulusal ve uluslararası 50 metre, biz de bu mesafeden atış yapıyoruz. Her atışı 5te 5 yaptığımızı söyleyebilirim. Atış konusunda gerçekten tecrübeliyiz, kendimize 'keskin nişancı', 'sniper' diyebiliriz. Askeri kuvvetlerden takımlarımız oluyor. Onlar branş sporları yaptıkları için birlikte kamplarımız oluyor. Bu konuda onlardan iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz."HARP OKULUNDA BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORArkadaşı Zeynep gibi Ankara'da yaşadığını belirten Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gülşah Ağa, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 24-30 Ocak 2022'de Almanya'da Avrupa Şampiyonası ile 20 Şubat-03 Mart 2022'de Amerika'da Dünya Şampiyonası hazırlandıklarını söyledi. Kendisinin 7 yıldır biatlon sporuyla uğraştığını vurgulayan Ağa, şöyle konuştu: "Bu yıl okulumdan mezun oluyorum. Yani meslek seçimi dönemindeyim. KPSS'ye hazırlanıyorum. Önümde iki yol var. Birincisi üniversitede öğretim görevlisi olarak kalmak. Diğeri ise dünyada birçok asker biatlon sporuna yönelmiş durumda. Sadece askerlerin katıldığı Biatlon Dünya Şampiyonası yapılıyor. Şu an askerler 2022 yılında yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor. Takımlar 1 yıldır kuruldu ve devam edeceğini düşündüğüm için bugüne kadar bu sporu yapmanın avantajını kullanarak harp okulunda beden eğitimi öğretmeni olmak isterim. Ne olacağını zaman gösterecek. Antrenmanlarda 5'te 5 veya 5'te 4 vuruyoruz. Bunlar gerçekten dünya standartlarında ama yarış psikolojisine girdiğimizde durum biraz değişiyor. Atış poligonuna çok yüksek nabızla giriyoruz. 190 nabızda nefes almakta bile zorlanırken atış yapmak daha da zor. O yüzden yarışlarda on atış yapılıyorsa 6-7 isabetli atış oluyor. 2 yıldır olimpiyata hazırlanıyorduk. Fakat pandemi nedeniyle yarışlara katılamadık ve kota alma zorlaştı. Şu anki hedefimiz Avrupa ve Dünya Dünya Şampiyonası."BİATLON

Biatlon, kayaklı koşu ile tüfekli atışın beraber aktif olduğu bir spor olarak bilinir. Sporun 18'inci yüzyıl İskandinavya'sına dayanan askeri terörün etkisiyle ortaya çıkmıştır: Askerlerin, uzun Norveç ve İsveç sınırı arasında devriye gezerken hızlı nişan almaları ve hızlı kayabilmeleri gerekmekteydi. Bireysel, sprint, takım, takip ve toplu biçimde çıkış etkinlikleri genel olarak olmaktadır. Tümü engelli olan parkurlardaki turlarda, yarışmayı ve atış mesafesindeki hedeflere ateş etmeyi gerektirmektedir. Biatlon erkeklerde 1960 senesinde, kadınlardaysa 1992 senesinde olimpiyat sporu olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, ilki 1958'te Avusturya'da düzenlenen bir organizasyon ve bir de Dünya Kupası etkinliği bulunmaktadır. Kayaklar, kayakçının boyundan en az olarak 4 cm kısa olmak zorundadır ve batonların boyu biatloncunun boyunu hiçbir şekilde geçemez. Biatloncular için en önemli olan nişancılık özelliğinin üst seviyelerde olmasıdır. Ayrıca, kayarken hızlanmak için gösterilmekte olan çabadan, soğukkanlı ateş etme duruşu konumuna gelebilmek, iyi bir konsantrasyon ve dikkat gerekmektedir.