"Zeynep yatağa mahkum olmasın"

Ordu'da su çiçeği sonrası üç kez kalp krizi geçiren ve beyninde oluşan hasar nedeniyle konuşma ve hareket etme yetisini kaybeden 12 yaşındaki Zeynep Karadeniz'in ailesi, tedaviler sonucunda destekli şekilde yürümeye başlayan, tek elini kullanabilen ve az da olsa konuşabilen kızlarının eski sağlığına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan ev hanımı Ayşegül ve inşaat işçisi Naim Karadeniz'in kızı Zeynep, 4 yıl önce su çiçeği hastalığı sonrası kalp krizi geçirdi.

Ardından iki kez daha kalp krizi geçiren ve beyninde hasar oluşan Zeynep, konuşma ve hareket etme yetisini kaybetti. Ailesi tarafından götürüldüğü çeşitli illerdeki hastanelerde uzun süre tedavi gören ve yaşam sevinciyle hayata tutunan Zeynep'in tedavisine evinde devam ediliyor.

Anne Ayşegül Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yaşadığı sağlık sorunu sonrası boynundan aşağısının tutmadığını ve konuşamadığını ancak zihinsel bir sorunu olmadığını söyledi.

Karadeniz, 2015'te rahatsızlanmasının ardından Zeynep'in tedavisine, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un da destekleriyle Çapa Tıp Fakültesinde başladıklarını belirterek, ardından Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Bursa ve Giresun'daki hastanelerde tedavi sürecinin devam ettiğini anlattı.

Tedaviler sonucunda sadece mamayla beslenen kızının yürümeye başladığını, tek elini kullandığını ve az da olsa konuşabildiğini ifade eden Karadeniz, şimdi önlerinde fizik tedavi sürecinin olduğunu aktardı.

Karadeniz, doktorlarının kendilerine, Zeynep'in yüzde 99 eski sağlığına kavuşabileceğini ancak "kesintisiz, iyi bir fizik tedavi görmesi gerektiğini söylediğini" belirterek, bunun için maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Anne Karadeniz, "Artık kızım son aşamada. Kızımın eski sağlığına kavuşması için bu tedaviyi görmesi gerekiyor. Bunun için de çok geç kalınmaması gerektiğini doktorlarımız bize iletiyor. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Doktorları gösterdiği gelişimi "mucize" olarak nitelendirdi

Doktorların, kızlarının bu aşamaya gelmesini bile "mucize" olarak nitelendirdiğine işaret eden Karadeniz, kızının eski sağlığına kavuşmasını ve okuluna dönmesini çok istediklerini dile getirdi.

Karadeniz, Zeynep'in şu anda evde resim yaparak vakit geçirdiğini belirterek, "Kızımızın resimlere karşı çok büyük ilgisi var hatta yaptığı resimleri de sergilemek istiyor. Ziyaretimize gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler bize bu konuda yardım edebileceğini söyledi." dedi.

Baba Naim Karadeniz ise yaşadığı sağlık sorunları sonrası doktorların bile Zeynep'in yaşama şansının çok az olduğunu söylediğini, buna rağmen aile olarak sonuna kadar mücadele ettiklerini anlatarak, "Önceden kızım hiç konuşamıyor ve vücudunu hiç kullanamıyordu. Şimdi yardımlarımızla da olsa yürümeye ve bir elini kullanamaya başladı. Derdini az da olsa anlatabiliyor." diye konuştu.

Şimdiye kadar gördüğü fizik tedavinin kızını bu seviyelere kadar getirebildiğini aktaran Karadeniz, "Doktorlarımız Zeynep'in iyi bir yerde uzman ekiplerce alacağı fizik tedavinin daha faydalı olacağını söylüyorlar. Bunun için de yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz. Biz istiyoruz ki Zeynep yatağa mahkum olmasın, kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla görebilesin." dedi.

Karadeniz, bu sürecin 6 ay kadar sürebileceğini ve oldukça pahalı olduğunu ifade ederek, Türkiye'de iyi fizik tedavi merkezleri olduğunu, bunun yanında yurt dışında da bazı merkezlerin tavsiye edildiğini söyledi.

Baba Karadeniz, şimdiye kadar kendilerine destek olan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.