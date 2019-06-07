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Zeynep Yetgil'den gümüş madalya

16 dakika önce

İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Yetgil, gümüş madalya kazandı.

Zeynep Yetgil'den gümüş madalya, System.String[]
İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Yetgil, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalde Rus Maria Tiumerekova'ya 4-2 yenilen Zeynep, Avrupa ikincisi oldu.
Şampiyonada serbest stilde boy gösteren 57 kiloda Ahmet Duman ile 97 kiloda Feyzullah Aktürk, finale yükseldi.
İlk turda Polonyalı rakibi Adam Wiezner'i 10-0 sayı tuşuyla geçen Ahmet Duman, çeyrek finalde Alman Niklas Stechele'yi yine sayı tuşuyla 11-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Kerim Kerymov'u 8-5 yenen milli güreşçi, finalde Rus Nachyn Mongush ile karşılaşacak.
Bulgar rakibi Daniel Evtimov'u sayı tuşuyla 11-0, çeyrek finalde Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 9-0 ve yarı finalde Macar rakibi Artur Vegh'i 11-0 yenen Feyzullah Aktürk ise finalde Moldovalı Radu Lefter ile altın mücadelesi yapacak.
Öte yandan 70 kiloda Ömer Faruk Çayır, yarı finalde Moldovalı Vasile Diacon karşısında (2-2) son puanı verdiği için kaybetti. Ömer Faruk, bronz madalya için repesajdan gelecek rakiple karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:26 Kaynak: AA
İspanya, Avrupa, Spor
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