Zeynep Yetgil dünya üçüncüsü oldu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.



Budapeşte Lodovika Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Arenası'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Verbina ile brozn madalya mücadelesine çıktı.



Rakibine karşı son 10 saniyeye 2-0 üstün giren Zeynep Yetgil, Rus rakibine 2 puan vererek Türk kafilesine büyük korku yaşattı. Karşılaşmanın son 4 saniyesinde rakibi Verbina'ya karşı oyun başlatan Yetgil, son saniyede aldığı 2 puanla maçı kazandı. Rus ekibinin antrenörü karşılaşmanın puandan önce sona erdiğini söyleyerek itiraz etti. Maçın son 10 saniyesi tekrar izlendi ve Zeynep Yetgin'in bitime 0.3 salise kala 2 puanı aldığı tespit edildi ve böylece Yetgil kaşılaşmadan 5-2 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu.



Maçı kazanan Zeynep Yetgil büyük mutluluk yaşarken, Mehmetçiklere selam göndermeyi de ihmal etmedi. Zeynep, ilk turda Guamlı Rckaela Maree Ramos Aquino'yu 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar'da gümüş madalya kazanan Rumen Suzanna Georgiana Seicariu'yu 3-1 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde Hintli rakibi Pooja Gehlot'e 8-4 kaybetmişti.



Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Mehmet Çeker ve 130 kiloda Osman Yıldırım yarın bronz maçına çıkacak. - BUDAPEŞTE