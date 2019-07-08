Son Dakika Haberleri: Zeyniler, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılacak
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Zeyniler, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılacak

1 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çalıkuşu romanının esin kaynağı Zeyniler'in seyir terası, doğal yürüyüş parkurları, şelalesi, trekking alanları ve yamaç paraşütü pistiyle alternatif turizmde önemli bir destinasyon haline geleceğini söyledi.

Zeyniler, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılacak, System.String[]
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çalıkuşu romanının esin kaynağı Zeyniler'in seyir terası, doğal yürüyüş parkurları, şelalesi, trekking alanları ve yamaç paraşütü pistiyle alternatif turizmde önemli bir destinasyon haline geleceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:27 
Mehmet Melih Oktay, Çalıkuşu, Ekonomi
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