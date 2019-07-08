Zeyniler, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılacak
1 saat önce
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çalıkuşu romanının esin kaynağı Zeyniler'in seyir terası, doğal yürüyüş parkurları, şelalesi, trekking alanları ve yamaç paraşütü pistiyle alternatif turizmde önemli bir destinasyon haline geleceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:27
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz
, Çalıkuşu
romanının esin kaynağı Zeyniler'in seyir terası, doğal yürüyüş parkurları, şelalesi, trekking alanları ve yamaç paraşütü pistiyle alternatif turizmde önemli bir destinasyon haline geleceğini söyledi.
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