Zeyrek toprak altında kalan şoförün ailesini ziyaret etti
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Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maden sahasında toprak altında kalarak hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:00 Kaynak: AA
Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maden sahasında toprak altında kalarak hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Ziyarette aileye başsağlığı dileklerini ileten Zeyrek, şunları kaydetti;
"Biz Maden İş
Sendikası olarak olayı haber alır almaz mesai arkadaşımızın tedai gördüğü hastanede durumunu an ve an takip ettik. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Geldiğimiz son noktada olayın genel merkez olarak takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Maden camiamız başta olmak üzere Milletimizin ve tüm Ilgın
halkımızın başı sağolsun" dedi.
Zeyrek, daha sonra kazanın meydana geldiği maden sahasına giderek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretlerde Zeyrek'e Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı Ertuğrul Bayrak ile Konya
ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt
Çetin eşlik etti.
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